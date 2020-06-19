19 Haziran 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Karius'un yerine İsveçli kule!

Karius'un yerine İsveçli kule!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.06.2020

Yeni sezonda kadrosunu tecrübeli isimlerle güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, kaleci adayları listesine bir yenisini daha ekledi, .. Alman kaleci 'un ayrılmasının ardından 1 numara arayışlarını hızlandıran yönetim, bonservisi 'da olan ve bu sezonu 'de kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki isimle temasa geçti.

1.96'lık tecrübeli file bekçisi ile ilk teması yönetici Erdal Torunoğulları'nın yaptığı; kulübünden 'kiralama' onayı aldıktan sonra İsveçli kaleciye senelik 1.5 milyon euro teklif ettiği belirtildi.

SPORTING LIZBON DA PEŞİNDE

Torunoğulları'nın yaptığı anlaşmaya göre siyah- beyazlılar, Roma kulübüne kiralama bedeli ödemeyecek. Bu arada başarılı file bekçisinin siyah-beyazlıların teklifine sıcak yaklaştığı ancak kulübünün de kendisine talip olduğunu belirterek, düşünmek için süre istediği ifade edildi. Kopenhag'dan 9 milyon euro'ya edilen Robin Olsen, Roma'da beklentileri karşılayamayınca, bu sezon başında 'ye kiralandı. Cagliari'de 18 maça çıkan İsveçli file bekçisi, 29 kez topu ağlarında gördü, sadece üç maçta gol yemedi.

255 MAÇTA GÖREV YAPTI

İsveçli kaleci Olsen, kulüp kariyeri boyunca toplam 255 resmi maçta görev yaptı. 30 yaşındaki oyuncu bu dönemde Kopenhag (100), Malmö (82), Roma (35), PAOK (19) ve Cagliari (19) formalarını giydi. Olsen, 36 kez de milli takımının formasını terletti.

(Fotomaç)

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