Beşiktaş'ta Karius'un yerine İsveçli kule!
Yeni sezonda kadrosunu tecrübeli isimlerle güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, kaleci adayları listesine bir yenisini daha ekledi, Robin Olsen.. Alman kaleci Karius'un ayrılmasının ardından 1 numara arayışlarını hızlandıran yönetim, bonservisi Roma'da olan ve bu sezonu Cagliari'de kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki isimle temasa geçti.
1.96'lık tecrübeli file bekçisi ile ilk teması yönetici Erdal Torunoğulları'nın yaptığı; Roma kulübünden 'kiralama' onayı aldıktan sonra İsveçli kaleciye senelik 1.5 milyon euro teklif ettiği belirtildi.
SPORTING LIZBON DA PEŞİNDE
Torunoğulları'nın yaptığı anlaşmaya göre siyah- beyazlılar, Roma kulübüne kiralama bedeli ödemeyecek. Bu arada başarılı file bekçisinin siyah-beyazlıların teklifine sıcak yaklaştığı ancak Sporting Lizbon kulübünün de kendisine talip olduğunu belirterek, düşünmek için süre istediği ifade edildi. Kopenhag'dan 9 milyon euro'ya transfer edilen Robin Olsen, Roma'da beklentileri karşılayamayınca, bu sezon başında Cagliari'ye kiralandı. Cagliari'de 18 maça çıkan İsveçli file bekçisi, 29 kez topu ağlarında gördü, sadece üç maçta gol yemedi.
255 MAÇTA GÖREV YAPTI
İsveçli kaleci Olsen, kulüp kariyeri boyunca toplam 255 resmi maçta görev yaptı. 30 yaşındaki oyuncu bu dönemde Kopenhag (100), Malmö (82), Roma (35), PAOK (19) ve Cagliari (19) formalarını giydi. Olsen, 36 kez de İsveç milli takımının formasını terletti.
(Fotomaç)
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