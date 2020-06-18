Son dakika: Beşiktaş Pedro Rebocho ile yolların ayrıldığını duyurdu!

Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi... Beşiktaş Kulübü, sezon başında kiralanan ve kiralık kontratının sonuna gelen Pedro Rebocho ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kara Kartal'daki bu ayrılık, Loris Karius'un ardından ikinci ayrılık oldu.

Beşiktaş, Portekizli sol bek Pedro Rebocho ile devam etmeyeceklerini açıkladı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

2019-20 sezonu başında bir yıllık kiralık transfer olarak kadromuza katılan Pedro Rebocho ile sözleşme süresinin sona ermesi ve gelecek sezon kadro planlamasında yer almamasından dolayı karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Pedro Rebocho, Futbol Takımımızın bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenman öncesinde; Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik heyetimiz ve futbolcularımızla vedalaştı.



Pedro Rebocho'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

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