18 Haziran 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Beşiktaş Pedro Rebocho ile yolların ayrıldığını duyurdu!

Beşiktaş ayrılığı açıkladı! Yıldız isim...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 18.06.2020 Giriş Tarihi: 18.06.2020

'ta son dakika gelişmesi... Beşiktaş Kulübü, sezon başında kiralanan ve kiralık kontratının sonuna gelen ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kara Kartal'daki bu ayrılık, Loris Karius'un ardından ikinci ayrılık oldu.

, Portekizli sol bek ile devam etmeyeceklerini açıkladı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

2019-20 sezonu başında bir yıllık kiralık transfer olarak kadromuza katılan Pedro Rebocho ile sözleşme süresinin sona ermesi ve gelecek sezon kadro planlamasında yer almamasından dolayı karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Pedro Rebocho, Futbol Takımımızın bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenman öncesinde; Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik heyetimiz ve futbolcularımızla vedalaştı.

Pedro Rebocho'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

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