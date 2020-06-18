18 Haziran 2020, Perşembe

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Beşiktaş'ta 1 ayrılık 1 transfer! İşte sözleşme detayları

Şampiyonluk yarışına havlu atan ve gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başladı. Sezonun sona ermesiyle birlikte kadroda birçok değişiklik yapacak olan siyah-beyazlılarda Karius ve Rebocho'nun ardından bir ayrılık daha kesinleşirken, yıldız oyuncunun transferinde sona gelindi. Son dakika Beşiktaş haberleri...

Giriş Tarihi: 18.06.2020 15:47 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020 15:49
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Beşiktaş'ta 1 ayrılık 1 transfer! İşte sözleşme detayları

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta gündem transfer...

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Beşiktaş'ta 1 ayrılık 1 transfer! İşte sözleşme detayları

Sezona Abdullah Avcı yönetiminde başlayan ancak kötü gidişat nedeniyle tecrübeli çalıştırıcıyla yollarını ayıran siyah-beyazlılar, takımın başına getirilen Sergen Yalçın ile çıkış yakalasa da zirve yarışından uzak kaldı.

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Beşiktaş'ta 1 ayrılık 1 transfer! İşte sözleşme detayları

Bu doğrultuda yeni sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan siyah-beyazlılar, iç ve dış transferde radikal değişiklikler yapacak.

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Beşiktaş'ta 1 ayrılık 1 transfer! İşte sözleşme detayları

İlk olarak Loris Karius ve Pedro Rebocho ile yollarını ayıran Kara Kartal, sözleşmesi sona eren Caner Erkin ile de yola devam etmeyi düşünmüyor.

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Beşiktaş'ta 1 ayrılık 1 transfer! İşte sözleşme detayları

Adı Fenerbahçe ile anılan tecrübeli sol bekin kulübün yeni maaş kriterlerine takıldığı için böyle bir karar alındığı öğrenildi.

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