Beşiktaş'ta 1 ayrılık 1 transfer! İşte sözleşme detayları

Şampiyonluk yarışına havlu atan ve gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başladı. Sezonun sona ermesiyle birlikte kadroda birçok değişiklik yapacak olan siyah-beyazlılarda Karius ve Rebocho'nun ardından bir ayrılık daha kesinleşirken, yıldız oyuncunun transferinde sona gelindi. Son dakika Beşiktaş haberleri...

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Giriş Tarihi: 18.06.2020 15:47 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020 15:49 ABONE OL