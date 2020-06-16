Anouar El Mhassani'den Beşiktaş itirafı! "Bana gel diyorlar"

Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gelecek sezon için kadrosunu yapılandırmaya başlayan siyah-beyazlılar, birçok ismi listesine almıştı. Bu kapsamda West Ham United'ın genç oyuncusunda flaş bir itiraf geldi. İşte o isim ve transfer itirafı...

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'ın U23 takımında forma giyen Anouar El Mhassani'den Beşiktaş'a transfer mesajı geldi.

19'luk Hollandalı, yaptığı konuşmada Beşiktaşlı taraftarların kendisine sürekli olarak mesaj yolladığını dile getirdi.

Anouar El Mhassani, Hollanda basınına konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda olduğu gibi, gelen tüm tekliflere açığım. Ayrıca Hollanda'ya dönmek de benim için bir opsiyon." dedi.

Beşiktaşlı taraftarların kendisine "Beşiktaş'a gel" dediği hatırlatıldığında genç yetenek gülümseyerek, "Sanırım bazı haberlerim Beşiktaş taraftar hesaplarında yayınlandı. Bu yüzden çok fazla yorum ve mesaj aldım. Ancak şimdiye dek kimse benimle temasa geçmedi." dedi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Haziran 2020 itibariyle Wes Ham United'daki sözleşmesi sona erecek Hollandalı futbolcu, bu sezon toplamda 12 maça çıktı ve 2 gol kaydetti. Öte yandan Anouar El Mhassani, sağ ve sol kanatta forma giyebiliyor.

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