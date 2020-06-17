17 Haziran 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta kaleye Rus kule!

Beşiktaş'ta kaleye Rus kule!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.06.2020

'dan kiralanan 'un sözleşmesini feshetmesinin ardından kaleci arayışlarını sürdüren , Alman kalecinin alternatifini 'da buldu. Siyah-beyazlılar, ile sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki file bekçisi için girişimlerini hızlandırdı.

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren 'ta en önemli gündem maddesi kaleci transferi. 'un ayrılmasının ardından bir çok isimle temasa geçen siyahbeyazlıların adaylarına bir yenisi daha eklendi. Rus ekibi Krosnadar ile sözleşmesi sezon bitiminde sona erecek olan , Beşiktaş'ın radarına girdi. 30 yaşındaki tecrübeli kaleci ile geçtiğimiz günlerde temasa geçen siyah-beyazlıların, yapılan pazarlıklarda önemli bir mesafe kaydettiği öğrenildi.

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Her transfer döneminde olduğu gibi aynı mevkiden bir kaç oyuncu ile anlaşıp son kararı teknik direktöre bırakan yönetim, 1.92'lik Stanislav Kritsyuk ile kesin anlaşmayı sağlarsa 'ın onayına sunacak. Futbola 'da başlayan Kritsyuk 2014'te Portekiz ekibi Braga'ya transfer oldu. Portekiz'de 1 sezon Rio Ave'ye kiralanan Kritsyuk, sonraki iki sezon Braga'da oynadıktan sonra Krosnadar'a transfer oldu. Rus kaleci bu sezon 7 maçta forma giydi ve 8 gol yedi.

(Fotomaç)

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