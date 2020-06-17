Beşiktaş'ta kaleye Rus kule!

Liverpool'dan kiralanan Loris Karius'un sözleşmesini feshetmesinin ardından kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Alman kalecinin alternatifini Rusya'da buldu. Siyah-beyazlılar, Krasnodar ile sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki file bekçisi Stanislav Kritsyuk için girişimlerini hızlandırdı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta en önemli gündem maddesi kaleci transferi. Loris Karius'un ayrılmasının ardından bir çok isimle temasa geçen siyahbeyazlıların adaylarına bir yenisi daha eklendi. Rus ekibi Krosnadar ile sözleşmesi sezon bitiminde sona erecek olan Stanislav Kritsyuk, Beşiktaş'ın radarına girdi. 30 yaşındaki tecrübeli kaleci ile geçtiğimiz günlerde temasa geçen siyah-beyazlıların, yapılan pazarlıklarda önemli bir mesafe kaydettiği öğrenildi.

YALÇIN'DAN ONAY BEKLİYOR

Her transfer döneminde olduğu gibi aynı mevkiden bir kaç oyuncu ile anlaşıp son kararı teknik direktöre bırakan yönetim, 1.92'lik Stanislav Kritsyuk ile kesin anlaşmayı sağlarsa teknik direktör Sergen Yalçın'ın onayına sunacak. Futbola Rusya'da başlayan Kritsyuk 2014'te Portekiz ekibi Braga'ya transfer oldu. Portekiz'de 1 sezon Rio Ave'ye kiralanan Kritsyuk, sonraki iki sezon Braga'da oynadıktan sonra Krosnadar'a transfer oldu. Rus kaleci bu sezon 7 maçta forma giydi ve 8 gol yedi.

(Fotomaç)

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