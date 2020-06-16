16 Haziran 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Domagoj Vida açıklaması! Ödem...

Beşiktaş açıkladı! Domagoj Vida...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 Giriş Tarihi: 16.06.2020

'in 27. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayan 'ta sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Siyah-beyazlılar Hırvat futbolcunun son durumu hakkında resmi internet sitesinden bilgi verdi.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Futbol Takımımızın 13 Haziran Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçta, sağ uyluk iç adalesinde yaralanma meydana gelen futbolcumuz 'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde ödem tespit edilmiştir. Domagoj Vida'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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