14 Haziran 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ta 7 ayrılık birden! Sergen Yalçın onay verdi

Corona virüsü salgınının ardından askıya alınan ve yaklaşık 3 aylık aranın ardından yeniden start alan Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 mağlup olarak beklenmedik bir yenilgi alan Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi için çalışmalar hızlandı. Raporunu yönetime sunan teknik direktçr Sergen Yalçın'ın 7 ismi gözden çıkardığı öğrenilirken, 2 ismin transferi için de girişimler hızlanacak. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 14.06.2020 19:02 Güncelleme Tarihi: 14.06.2020 19:09
ABONE OL
  • 1
  • 9
Beşiktaş'ta 7 ayrılık birden! Sergen Yalçın onay verdi

Antalyaspor mağlubiyeti sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın'ın "Önümüzdeki sezon kiminle devam edeceğimizin planını yapıyoruz" ifadelerinin ardından gözler sezon sonunda gidecek isimlere çevrildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Beşiktaş'ta 7 ayrılık birden! Sergen Yalçın onay verdi

Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun kadro yapılanması için arayışlar başladı. Bütçede küçülmeye gitmek zorunda olan siyah-beyazlılar, ilk olarak kiralık olarak forma giyen isimlerden Rebocho, Diaby ve Elneny'yle yolları ayıracak. Bunun dışında maliyeti yüksek olan Ljajic, Vida, Lens ve Douglas için de gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacak.

  • 3
  • 9
Beşiktaş'ta 7 ayrılık birden! Sergen Yalçın onay verdi

Önümüzdeki sezonun kadrosu için arayışlara başlayan Beşiktaş, öncelikle Türkiye piyasasındaki ekonomik ve gelecek vadeden isimleri kadrosuna katmayı planlıyor.

  • 4
  • 9
Beşiktaş'ta 7 ayrılık birden! Sergen Yalçın onay verdi

Kiralık olarak forma giyen Boateng ile görüşecek olan yönetim, bu futbolcuyu elde tutmak istiyor. 10 maçta en az 45 dakika forma giymesi durumunda sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak olan yıldız oyuncu, şu ana kadar 7 karşılaşmada forma giydi ancak bu maçların birinde 28 dakika oynadı. Boateng'in sözleşmesinin uzaması için 4 maçta daha forma giymesi gerekiyor.

  • 5
  • 9
Beşiktaş'ta 7 ayrılık birden! Sergen Yalçın onay verdi

GÖKHAN VE CANER BİLMECESİ

Beşiktaş'ta sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin konusunda ise netleşen bir durum yok. Ancak Antalyaspor maçında sol bekte Rıdvan'ın ilk 11'de sahaya çıkması, Caner'in bölgesinde oluşan alternatif nedeniyle yönetimi de memnun etti.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör