Beşiktaş'ta 7 ayrılık birden! Sergen Yalçın onay verdi

Kiralık olarak forma giyen Boateng ile görüşecek olan yönetim, bu futbolcuyu elde tutmak istiyor. 10 maçta en az 45 dakika forma giymesi durumunda sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak olan yıldız oyuncu, şu ana kadar 7 karşılaşmada forma giydi ancak bu maçların birinde 28 dakika oynadı. Boateng'in sözleşmesinin uzaması için 4 maçta daha forma giymesi gerekiyor.