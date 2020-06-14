Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi A Spor'a özel açıkladı! "Caner Erkin ve Gökhan Gönül..."

A Spor İstihbarat Şefi Aykut İnce'nin moderatörlüğünde, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Çebi, 2 günde 200 binin üzerinde SMS aldıklarını duyururken, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Gökhan Gönül ve Caner Erkin konusuna da değindi. Siyah-beyazlıların başkanı, iki tecrübeli ismin takımda devam edip etmeyecekleri konusuna açıklık getirdi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor'un konuğu oldu ve birçok konuda siyah-beyazlı taraftarların soru işaretlerini giderdi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarının satır başları:

"Pandemiden önce de Beşiktaş'ın ekonomisi çok iyi değildi, tüm kulüplerde bu böyle. Kulüp yoksa futbolcu yok, futbolcu yoksa kulüp yok. Biz bir ekibiz, kendileriyle oturup görüşeceğiz.

"Kulüpler artık kendi altyapılarına yönelmeli. Artık şov yapmayı, popülist davranmayı bırakmalıyız."

"BENİ DENETLEMELERİNİ İSTİYORUM"

"Kulüplerin tek kurtuluş reçetesi geçmişi denetlemeleri. Benden sonra gelecek yönetimin beni denetlemesini istiyorum."

"SON 3 YILDA HİÇ TRANSFERİN İÇİNDE OLMADIM"

"Benim görevim Ümraniye'deydi. Ben son 3 yılda transferlerin içinde hiç olmadım."

2 GÜNDE 200 BİN SMS

"Bu kampanya devam edecek. 6 ay, 1 yıl sürekli para gelmesi gerekiyor. Gelecek paranın borca yetme ihtimali yok. 3 milyar borç, 450 milyon TL faiz var. Bağış kampanyasında 2 günde 200 binin üzerinde SMS aldık."

"Benim bir davam var. Ben Beşiktaş'ı bağımsız kılmak istiyorum. UEFA'nın önüne gidip taahhütler altına girmek istemiyorum. Gelir-gideri dengelemiş bir yapı tercih ediyorum"

"GİDERLERİMİZİN AŞAĞI İNMESİ LAZIM"

"Bizim giderlerimizin bir şekilde aşağı inmesi lazım. Futbolcularımızın çoğunun 2 sene sözleşmesi var. Örnek veriyorum 3 milyon alan bir oyuncunun gitmesine yakın scout ekibimiz onun yerine 1 milyon alan birisini bulursa ve bunu bir şekilde devam ettirirsek faaliyet giderlerimiz 60 milyondan 25-30 milyona inmiş olacak."

"O DEFTER KAPANDI ARTIK"

"Talisca çok başarılıydı. Gelip oynamak istiyorsa bütçemiz belli. Oraya sığıyorsa gelmesini isterim. Quaresma, gönlümüzde taht kurmuş bir oyuncudur. Onu da Quaresma yapan Beşiktaş taraftarıdır. O defter kapandı artık."

"100 MİLYON TL'YE YAKIN PARA VERDİM"

"Personelimizin Şubat ayı sonuna kadar ödemelerini gerçekleştirdik. Ben buraya ilk geldiğimde 100 milyon TL'ye yakın para verdim."

"CANER VE GÖKHAN'LA OTURUP KONUŞACAĞIZ"

"Ben futbolcularıma pandeminin yarattığı ortamın çok sıkıntılı olduğunu ve bu sıkıntıların devam edeceğini, dolayısıyla kendilerinin desteğine ihtiyacımız olduğunu söyledim. Şimdi değil Temmuz ayının sonunda cevaplarını vermelerini istedim. Hoca'mın istediği tüm oyuncularla oturup konuşacağız. Caner ve Gökhan'la da oturup konuşacağız şartlar uyarsa devam ederler."

ABDULLAH AVCI KONUSU...

"Abdullah Avcı, 30 milyon TL tazminatımdan vazgeçtim derse teşekkür ederim kendisine ama bunu deme mecburiyeti yok. Kendisi iş bulana kadar bizim ödemeleri yapma mükellefliğimiz var. 3 senelik sözleşmesi vardı. Bizi şu saate kadar üzmedi."

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