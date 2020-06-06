Özel görüşme yapılmayacak

Beşiktaş yönetimi, Atiba ile beraber adları F.Bahçe ile anılan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e tüm ısrarlarına rağmen sözleşme yenileme yönünde görüşme yapmama kararı aldı...

Beşiktaş yönetimi, Atiba ile beraber adları F.Bahçe ile anılan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e tüm ısrarlarına rağmen sözleşme yenileme yönünde görüşme yapmama kararı aldı... 3 oyuncunun da sözleşmesi FIFA'nın tanıdığı kolaylık sayesinde Ağustos sonuna kadar uzatıldı. Üç oyuncunun Mart ayı itibarıyla dondurulan üç aylık ödemeleri ise 12 Haziran'da maçların başlanmasıyla beraber ödenecek.

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