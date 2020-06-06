06 Haziran 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Özel görüşme yapılmayacak

Özel görüşme yapılmayacak
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.06.2020

 yönetimi, Atiba ile beraber adları F.Bahçe ile anılan ve 'e tüm ısrarlarına rağmen sözleşme yenileme yönünde görüşme yapmama kararı aldı...

yönetimi, Atiba ile beraber adları F.Bahçe ile anılan ve 'e tüm ısrarlarına rağmen sözleşme yenileme yönünde görüşme yapmama kararı aldı... 3 oyuncunun da sözleşmesi FIFA'nın tanıdığı kolaylık sayesinde Ağustos sonuna kadar uzatıldı. Üç oyuncunun Mart ayı itibarıyla dondurulan üç aylık ödemeleri ise 12 Haziran'da maçların başlanmasıyla beraber ödenecek.

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