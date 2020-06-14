14 Haziran 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Jeremain Lens 12 maç sonra asist yaptı

Jeremain Lens tam 12 maç sonra...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.06.2020

Corona virüsü nedeniyle ara verilen Süper Lig, 87 gün sonra resmen başladı. Cemil Usta Sezonu'nun 27. haftasında 'u konuk eden Beşiktaş sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılırken, siyah-beyazlılarda Jeremain Lens 12 maç sonra asist yaptı.

karşısında ilk yarıda 2-0 geriye düşen ve maçtan da 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş'ta Jeremain Lens 12 maç aradan sonra asist yaptı.

Siyah-beyazlı 68. dakikada Adem Ljajic'le farkı 1'e indirdiği pozisyonda golün asistini yapan Lens, 14. haftada oynanan ve Beşiktaş'ın son dakika golüyle kazandığı Kasımpaşa maçının ardından uzun bir süre sonra asist yaptı.

Bu sezon forma giydiği maçlarda 1 gol ve 2 asisti bulunan Lens, Antalyaspor maçında yaptığı asistle bu sayıyı 3'e çıkardı. Hollandalı oyuncu daha önce 2. haftadaki Göztepe ve 14. haftadaki Kasımpaşa maçlarında asist yapmış, 21. haftada oynanan Gaziantep FK mücadelesinde ise fileleri havalandırmayı başarmıştı.

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