10 Haziran 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş transferde Nana Ampomah'a kancayı taktı!

Süper Lig devi 24'lük yıldıza kancayı taktı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.06.2020

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlıların, Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Nana Ampomah'ı istediği öne sürüldü.

Corona virüsü salgını sebebiyle zor günler geçiren Beşiktaş gelecek sezon için hazırlıklarına şimdiden başladı. Yaşanan ekonomik bunalım nedeniyle transferde daha az maliyetli oyunculara yönelen siyah-beyazlılar için Gana basınında flaş bir isim ortaya atıldı.

Haberde, geçen yaz 4 milyon Euro'ya Almanya ekibi Fortuna Düsseldorf'a transferi gerçekleşen Nana Ampomah'ın siyah-beyazlıların gündeminde olduğu ileri sürüldü. Haberin Beşiktaş'ın oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmak istediği bilgisine de yer verildi.

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3 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ!

24 yaşındaki sol kanat oyuncusu 16 karşılaşmada 2 gol atarken 1 kez de asist gerçekleştirdi. 3 defa Gana 'nın başarısı için ter döken Ampomah Fortuna Düsseldorf öncesi üç sezon 'dan Beveren'in formasını giydi.

Beşiktaş'tan Fer harekatı haberin devamı

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