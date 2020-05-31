Malatyaspor'dan Gökhan Töre açıklaması! Beşiktaş...
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'da başkan Adil Gevrek, adı Beşiktaş ile anılan Gökhan Töre için siyah-beyazlı kulüpten teklif almadıklarını açıkladı. Gevrek ayrıca Bifouma ve Acquah'a yurt dışından teklifler olduğunu söyledi.
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, isimleri transfer gündeminden düşmeyen Gökhan Töre, Thievy Bifouma ve Afriye Acquah ilgili açıklamalarda bulundu.
Gevrek, Bifouma ve Acquah'a transfer teklifi geldiğini doğrularken, Gökhan'a Beşiktaş'tan herhangi bir teklif gelmediğini söyledi.
Şu an transferde adı geçen hiçbir futbolcularını bırakmayacaklarını belirten Gevrek, "Öncelikli düşüncemiz, 8 maçımızı kazanıp ligde kalmak. Oyuncularımızla ilgili yurt dışından teklifler var. Öncelikle Gökhan Töre için Beşiktaş'tan bize resmi bir teklif gelmedi. Gelirse bunu sezon sonu değerlendiririz. Gökhan'ın da tek düşüncesi şu anda Yeni Malatyaspor. Acquah ve Bifouma'ya teklifler geliyor. Devre arasında İtalya ve Çin'den teklifler aldık. Bunları ancak sezon sonu konuşabileceğimizi söyledik. Şu anda transferi konuşmak istemiyoruz. Tek düşüncemiz takımı ligde tutmak" diye konuştu.
"Korkulu rüya görmek istemiyoruz"
Gevrek, hazırlıklarla ilgili de konuşarak, "12 Haziran'da başlayacak lige en iyi şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Önümüzde final niteliği taşıyan birbirinden zorlu 8 müsabaka var. Tek amacımız korkulu rüya görmemek" diye konuştu.
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