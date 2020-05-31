31 Mayıs 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Malatyaspor'dan Gökhan Töre açıklaması! Beşiktaş...

Malatyaspor'dan Gökhan Töre açıklaması! Beşiktaş...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 31.05.2020

ekiplerinden BtcTurk 'da başkan , adı ile anılan için siyah-beyazlı kulüpten teklif almadıklarını açıkladı. Gevrek ayrıca Bifouma ve Acquah'a yurt dışından teklifler olduğunu söyledi.

Başkanı , isimleri gündeminden düşmeyen , Thievy Bifouma ve Afriye Acquah ilgili açıklamalarda bulundu.

Gevrek, Bifouma ve Acquah'a transfer teklifi geldiğini doğrularken, Gökhan'a 'tan herhangi bir teklif gelmediğini söyledi.
Şu an transferde adı geçen hiçbir futbolcularını bırakmayacaklarını belirten Gevrek, "Öncelikli düşüncemiz, 8 maçımızı kazanıp ligde kalmak. Oyuncularımızla ilgili yurt dışından teklifler var. Öncelikle Gökhan Töre için Beşiktaş'tan bize resmi bir teklif gelmedi. Gelirse bunu sezon sonu değerlendiririz. Gökhan'ın da tek düşüncesi şu anda Yeni Malatyaspor. Acquah ve Bifouma'ya teklifler geliyor. Devre arasında ve 'den teklifler aldık. Bunları ancak sezon sonu konuşabileceğimizi söyledik. Şu anda transferi konuşmak istemiyoruz. Tek düşüncemiz takımı ligde tutmak" diye konuştu.

"Korkulu rüya görmek istemiyoruz"

Gevrek, hazırlıklarla ilgili de konuşarak, "12 Haziran'da başlayacak lige en iyi şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Önümüzde final niteliği taşıyan birbirinden zorlu 8 müsabaka var. Tek amacımız korkulu rüya görmemek" diye konuştu.

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