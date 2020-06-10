10 Haziran 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Fer harekatı

Beşiktaş'tan Fer harekatı
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.06.2020

Yönetim, daha önce de gündeme gelen orta saha için nabız yokluyor. Torunoğulları kiralama için yoğun mesai harcıyor.

Beşiktaş, Feyenoord ile sözleşmesinin bitimine sayılı günler kala Leroy Fer'i bir kez daha gündemine aldı. Siyah- beyazlılar daha önce de istediği oyuncu için bir kez daha devreye girdi. 30 yaşındaki orta saha için yönetimin nabız yokladığı belirtildi. Geçen sezon Swansea City'den bedelsiz olarak kırmızı-beyazlılara katılan 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun dönem bitiminde kontratının tamamlanacak olması sebebiyle harekete geçen Torunoğulları, transferde büyük aşama kaydetti. Tecrübeli yönetici, 1 yıllık opsiyonu bulunan oyuncuya bu maddeyi kullandırmayıp yapmayı planlıyor. Sezon başında bedelsiz geldiği Feyenoord'da bu sezon 34 maça çıkan Fer, 5 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Fer, iki ayağını da kullanabiliyor.

Beşiktaş'a transferde dev rakip! Sözleşmesi bitiyordu haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Giuliano'dan Aykut Kocaman itirafı! Giuliano'dan Aykut Kocaman itirafı!
Beşiktaş'ta flaş sakatlık! Yıldız isim... Beşiktaş'ta flaş sakatlık! Yıldız isim...
Zoet Kartal'a doğru Zoet Kartal'a doğru
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör