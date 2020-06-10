Beşiktaş'tan Fer harekatı

Yönetim, daha önce de gündeme gelen orta saha için nabız yokluyor. Torunoğulları kiralama için yoğun mesai harcıyor.

Beşiktaş, Feyenoord ile sözleşmesinin bitimine sayılı günler kala Leroy Fer'i bir kez daha gündemine aldı. Siyah- beyazlılar daha önce de istediği oyuncu için bir kez daha devreye girdi. 30 yaşındaki orta saha için yönetimin nabız yokladığı belirtildi. Geçen sezon Swansea City'den bedelsiz olarak kırmızı-beyazlılara katılan 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun dönem bitiminde kontratının tamamlanacak olması sebebiyle harekete geçen Torunoğulları, transferde büyük aşama kaydetti. Tecrübeli yönetici, 1 yıllık opsiyonu bulunan oyuncuya bu maddeyi kullandırmayıp Kartal yapmayı planlıyor. Sezon başında bedelsiz geldiği Feyenoord'da bu sezon 34 maça çıkan Fer, 5 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Fer, iki ayağını da kullanabiliyor.

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