Fabri’nin Kartal aşkı

Beşiktaş'ın eski file bekçisi Fabricio, Beşiktaş'la yaşadığı şampiyonluğu unutmadı. İspanyol futbolcu, bir süre önce sosyal medya hesabından Beşiktaş formasıyla kupa kaldırırken çekilen fotoğrafını paylaştı.

Beşiktaş'ın eski file bekçisi Fabricio, Beşiktaş'la yaşadığı şampiyonluğu unutmadı. İspanyol futbolcu, bir süre önce sosyal medya hesabından Beşiktaş formasıyla kupa kaldırırken çekilen fotoğrafını paylaştı. Bu gönderi hem Beşiktaşlı futbolcu hem de taraftarlardan on binlerce beğeni aldı.

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