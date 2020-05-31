31 Mayıs 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Fabri’nin Kartal aşkı

Fabri’nin Kartal aşkı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 31.05.2020

Beşiktaş'ın eski file bekçisi Fabricio, Beşiktaş'la yaşadığı şampiyonluğu unutmadı. İspanyol futbolcu, bir süre önce hesabından Beşiktaş formasıyla kupa kaldırırken çekilen fotoğrafını paylaştı.

Beşiktaş'ın eski file bekçisi Fabricio, Beşiktaş'la yaşadığı şampiyonluğu unutmadı. İspanyol futbolcu, bir süre önce hesabından Beşiktaş formasıyla kupa kaldırırken çekilen fotoğrafını paylaştı. Bu gönderi hem Beşiktaşlı futbolcu hem de taraftarlardan on binlerce beğeni aldı.

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