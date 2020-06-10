10 Haziran 2020, Çarşamba
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Abdullah Avcı resmen açıkladı! "Beşiktaş'a gittiğim için..."
Uzun yıllar Başakşehir'in teknik direktörlüğünü yapan Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın Şenol Güneş ile yollarını ayırmasının ardından siyah-beyazlı ekibin teknik patronu olmuştu. Kara Kartal'da beklentilerin altında kalan Avcı, siyah-beyazlı ekipten ayrılmıştı. Deneyimli çalıştırıcı, bir çok konuda gündeme dair çarpıcı açıklamalar yaparken Beşiktaş kariyerine de değindi. İşte 56 yaşındaki teknik direktörün o röportajı...
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