Beşiktaş'ın istediği isim için flaş açıklama! Valizlerini topladı...
Beşiktaş'ın transfer gündemine aldığı Aitor Cantalapiedra için Yunan basınından flaş bir açıklama geldi. Habere göre, yıldız isim valizlerini topladı, gidiyor. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın Aitor Cantalapiedra ilişkisine dair Yunan basınından flaş bir haber geldi... Buna göre oyuncu, transfer olmak istediği takımı seçti.
Fotomaç'ın Yunan basınından derlediği habere göre; Aitor Cantalapiedra, Panathinaikos'a transfer oluyor.
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre oyuncu, Panathinaikos ile 3 yıllık anlaştı ve 1.2 milyon euro maaş alacak.
BEŞİKTAŞ BASKI KURDU AMA...
Öte yandan Beşiktaş'ın, oyuncunun transferinde mutlu sona ulaşmak için yoğun mesai harcadığı ve baskı uyguladığı ifade edildi. Ancak Cantalapiedra, Pana'yı seçti.
ATİNA İÇİN VALİZLERİ TOPLADI
Haberin son satırlarında Panathinaikos yöneticisi Giannis Alafouzos'un, oyuncunun Atina'ya gelmek için valizlerini hazırladığını açıkladığı bilgisi verildi.
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