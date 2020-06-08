08 Haziran 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın istediği isim için flaş açıklama! Valizlerini topladı...

Transferde flaş gelişme! Valizlerini topladı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.06.2020

'ın gündemine aldığı için Yunan basınından flaş bir açıklama geldi. Habere göre, yıldız isim valizlerini topladı, gidiyor. İşte detaylar...

'ın ilişkisine dair Yunan basınından flaş bir haber geldi... Buna göre oyuncu, olmak istediği takımı seçti.

Fotomaç'ın Yunan basınından derlediği habere göre; Aitor Cantalapiedra, Panathinaikos'a transfer oluyor.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre oyuncu, Panathinaikos ile 3 yıllık anlaştı ve 1.2 milyon euro maaş alacak.

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BEŞİKTAŞ BASKI KURDU AMA...

Öte yandan Beşiktaş'ın, oyuncunun transferinde mutlu sona ulaşmak için yoğun mesai harcadığı ve baskı uyguladığı ifade edildi. Ancak Cantalapiedra, Pana'yı seçti.

ATİNA İÇİN VALİZLERİ TOPLADI

Haberin son satırlarında Panathinaikos yöneticisi Giannis Alafouzos'un, oyuncunun Atina'ya gelmek için valizlerini hazırladığını açıkladığı bilgisi verildi.

Transfer bombaları patlıyor! Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray... haberin devamı

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