09 Haziran 2020, Salı

FENERBAHÇE

Maciej Rybus'un menajeri açıkladı! "Bir İstanbul takımıyla sözleşme imzalayacağız"

Menajeri transferi açıkladı! Bir İstanbul takımıyla sözleşme imzalayacağız
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.06.2020

Rusya Ligi ekiplerinden 'da oynayan ve adı Beşiktaş iLE Fenerbahçe ile anılan Polonyalı futbolcu Maciej Rybus'un menajeri Mariusz Piekarski, bir İstanbul takımıyla anlaştıklarını ve 10 gün içerisinde sözleşme imzalayacaklarını açıkladı.

Süper Lig'in dev ekipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin tranasfer gündeminde yer alan Maciej Rybus'un menajeri Mariusz Piekarski, oyuncusunun bir İstanbul kulübüyle anlaştığını açıkladı.

Polonyalı sol bekin menajeri, yaptığı açıklamada, " sözleşme uzatma konusunda benimle veya Rybus ile temasa geçmedi. Ancak bir İstanbul takımıyla tüm şartları zaten kabul ettik ve Türk kulübüyle 10 gün içinde sözleşme imzalamamız gerekiyor" dedi.

Yaşanan bu gelişme sonrası 30 yaşındaki yıldızın hangi takıma transfer olacağı merak konusu oldu.

MACIEJ RYBUS KİMDİR?
kariyerinde daha önce , Terek ve Lyon takımlarında forma giyen Maciej Rybus, 2017 yılında Lyon'dan Lokomotiv Moskova'ya transfer oldu. Bu sezon sonunda Rus ekibi ile sözleşmesi sona erecek olan Rybus, 2019/20 sezonunda ligde oynadığı 14 maçta 4 asist yaparken, Şampiyonlar Ligi ve kupa dahil olmak üzere tüm kulvarlarda ise 21 maçta şans buldu.

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