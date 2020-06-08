Beşiktaş çalışmalarını sürdürdü

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşuları ardından pas, 5'e 2 çalışması yaptı.

Taktik programının yer aldığı uygulamalar sonrası yarı sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçları ile antrenman tamamlandı.

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