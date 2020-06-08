08 Haziran 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş çalışmalarını sürdürdü

Beşiktaş çalışmalarını sürdürdü
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.06.2020

ekiplerinden , 27. haftada oynayacağı Fraport TAV maçının hazırlıklarını 'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK 'nde yönetiminde yapılan idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşuları ardından pas, 5'e 2 çalışması yaptı.

Taktik programının yer aldığı uygulamalar sonrası yarı sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçları ile antrenman tamamlandı.

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