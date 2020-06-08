08 Haziran 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Keinan Davis transferinde Beşiktaş'a rakip çıktı! Aston Villa...

Beşiktaş'a transferde dev rakip! Sözleşmesi bitiyordu
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.06.2020

Corona virüsünün oluşturduğu maddi kayıplar nedeniyle transferde önceliği bonservissiz isimlere veren , bu kapsamda gündemine 'i almıştı. Siyah-beyazlılara bu transferde ise İngiliz devi rakip oldu. İşte ayrıntılar...

'ın yaz sezonunda kadrosuna katmak için yoğun transfer savaşında bulunduğu 'e dair İngiliz basını önemli bir habere imza attı.

Fotomaç'ın dış basından derlediği haber şu şekilde:

", Keinan Davis ile yeni sözleşme imzalamak için görüşme yapıyor. Mirror'un aktardığı bilgilere göre Davis için uzun vadeli bir kontrat öneriliyor.

Beşiktaş'a Cabot müjdesi! "Şampiyonluk için..."

TÜRKİYE'DEN VE AVRUPA'DAN TEKLİFLER...

Bununla beraber, Türkiye'den ve Avrupa'nın çeşitli takımlarından kendisine teklifler var. Bu teklifleri bir tehdit olarak algılayan Aston Villalı kurmaylar, elini sıkı tutmak için böyle bir plan yaptı.

BEŞİKTAŞ YAZ TRANSFER SEZONUNDA...

Türkiye'de, Süper Lig'de mücadele eden Beşiktaş'ın, gelecek sezondan itibaren Davis'i 1. santrafor olarak düşündüğü ve oyuncuyu kulübünden ayırmak için tüm birimlerini seferber ettiğine dair iddialar var."

Transfer bombaları patlıyor! Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Sergen Yalçın kararını verdi! Oğuzhan Özyakup... Sergen Yalçın kararını verdi! Oğuzhan Özyakup...
Transfer bombaları patlıyor! Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray... Transfer bombaları patlıyor! Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray...
Karamoko’ya kamp daveti Karamoko’ya kamp daveti
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör