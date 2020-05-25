Loris Karius'a bir şok da Liverpool'dan!
Beşiktaş'ın İngiliz ekibi Liverpool'dan 2 sezonluğuna kiraladığı Loris Karius, siyah-beyazlılarda gösterdiği performansla beklentilerin altında kalmıştı. Alacakları nedeniyle sözleşmesini fesheden Alman file bekçisine bir şok da bonservisini elinde bulunduran Liverpool'dan geldi. İşte detaylar...
Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılan Loris Karius'un bundan sonraki kariyeriyle ilgili olarak son durumu İngiliz basını yazdı.
BEŞİKTAŞ'TA BEKLENTİLERİN ALTINDA KALMIŞTI
Liverpool'dan Beşiktaş'a kiralık olarak gelen Loris Karius, siyah-beyazlılarda beklentilerin altında kaldı. Alman eldiven, birçok kez taraftarların sert eleştirilerine maruz kaldı.
FIFA'YA BAŞVURMUŞTU
Beşiktaş'tan alacaklarını tahsil edemediğini ifade eden Karius, geride bıraktığımız haftalarda olaylı bir şekilde Türkiye'den ayrılmış ve siyah-beyazlılarla FIFA'lık olmuştu.
LIVERPOOL, KARIUS'UN ANTRENMANA BİLE ÇIKMASINI İSTEMİYOR
Ajansspor'un derlediği habere göre, Ada basını, Loris Karius adına Liverpool defterinin kapandığı ve bu konuda kendisinin de haberinin olduğu ifade etti. Jürgen Klopp kararını net şekilde verdi. Hatta, Karius'un Liverpool ile antrenmanlara çıkması bile istenmiyor.
HERTHA BERLİN İLGİ GÖSTERİYOR
Haberde ayrıca Loris Karius'a Almanya'dan Hertha Berlin'in ilgi gösterdiği ve transferde bu kulübün öne çıktığı hatırlatıldı.
İNGİLTERE'DE KARİYERİNE DEVAM EDEBİLİR Mİ?
Karius'a İngiltere'den ise Wolverhampton ile West Ham United ilgi gösterdi. Ancak; bu durum sadece ilgi düzeyinde kaldı.
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