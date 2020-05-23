23 Mayıs 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Quaresma'ya kötü haber

Beşiktaş'tan Quaresma'ya kötü haber
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.05.2020

’a geri dönmek isteyen Portekizli stara olumsuz cevap verildi. Ayrılırken kulübü ’ya şikayet etmesi ve ilerlemiş yaşı nedeniyle Quaresma’nın isteği kabul edilmedi

'tan Quaresma'ya ret… Portekizli oyuncunun Siyah-Beyazlı takıma geri dönme isteğinin yönetim kurulu tarafından kabul görmediği öğrenildi. Sezon başında 'ya giden 36 yaşındaki oyuncuya ne yönetimin ne de Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın onay vermediği ve kapının kapalı olduğu öne sürüldü. Başkan 'nin Beşiktaş'ı 'ya şikayet eden Quaresma için yöneticilerle yaptığı değerlendirmede, "Yıllarca formamızı giyen bir oyuncunun bunu yapması affedilemez" dediği ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın eski yıldızı dönmek istiyor haberin devamı

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