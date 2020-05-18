18 Mayıs 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

El Arabi'ye rakip çıktı

El Arabi'ye rakip çıktı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.05.2020

Bir süredir Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan 'un Faslı futbolcusu Youssef El Arabi'den kötü haber geldi. temsilcisinin oyuncuya sözleşme uzatma teklifinde bulunacağı ifade edildi.

Bir süredir Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan 'un Faslı futbolcusu Youssef El Arabi'den kötü haber geldi. temsilcisinin oyuncuya sözleşme uzatma teklifinde bulunacağı ifade edildi. El Arabi'nin, Yunan temsilcisi ile olan mukavelesi 2021 yılında sona eriyordu. Bu sezon toplamda 39 maça çıkan Faslı oyuncu, 24 gol atarken 6 da asist yapma başarısı gösterdi.
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