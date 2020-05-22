22 Mayıs 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Caner Erkin ile yollar ayrılıyor! Fenerbahçe...

Yollar ayrılıyor! Fenerbahçe...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.05.2020

Yeni tip corona virüsünün (Covid-19) oluşturduğu ekonomik kayıp nedeniyle Beşiktaş oyuncularından indirim talep etmişti. Siyah-beyazlılar, yıllık 2 milyon Euro kazanan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek 'e 850 bin Euro teklif etmesi üzerine ipler kopma aşamasına geldi. Bu gelişme sonrası tecrübeli sol bek için Fenerbahçe iddiaları güçlenmiş oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş yönetiminin yıllık 850 bin Euro önerdiği , bu teklifi yeterli bulmuyor. 32 yaşındaki futbolcunun bu rakamda ciddi bir iyileştirme olmadığı takdirde Siyah-Beyazlı kulüpten kopması bekleniyor.

Takvim'in haberine göre; Mevcut sözleşmesinde Beşiktaş'tan bonuslarla yıllık 2 milyon Euro kazanan yıldız futbolcu için eski kulübü Fenerbahçe'nin de devrede olduğu biliniyor. Siyah-Beyazlı yönetimle şu ana kadar yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayamayan Caner'e Sarı-Lacivertliler'in daha yüksek bir ücret sunması bekleniyor.

Beşiktaş yıllık 850 bin Euro'luk teklifinde ısrarcı olduğu takdirde 32 yaşındaki oyuncu için tüm yollar Fenerbahçe'ye çıkıyor.

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