18 Mayıs 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Vida ve Ljajic sabır taşırdı

Vida ve Ljajic sabır taşırdı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.05.2020

BeşiktaŞ'ta iki önemli isim Vida ile Ljajic'in tavırları yönetimin keyfini kaçırdı. İki oyuncunun da ne indirime yanaşması, ne de takımdan ayrılmak istemesi sabır taşını çatlattı.

BeşiktaŞ'ta iki önemli isim Vida ile Ljajic'in tavırları yönetimin keyfini kaçırdı. İki oyuncunun da ne indirime yanaşması, ne de takımdan ayrılmak istemesi sabır taşını çatlattı. İkinci Başkan Adnan Dalgakıran'ın, Başkan Ahmet Nur Çebi'yi ikna ederek, tek taraflı indirim konusunda ilk operasyonun bu iki isme yapılmasında ısrar ettiği öğrenildi. Ancak hukuk kurulu eski dönem alacakları yüzünden böyle bir operasyonun yapılması halinde Beşiktaş'ın çok zarar göreceği yönünde uyarılarda bulunuyor.
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