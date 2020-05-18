Vida ve Ljajic sabır taşırdı

BeşiktaŞ'ta iki önemli isim Vida ile Ljajic'in tavırları yönetimin keyfini kaçırdı. İki oyuncunun da ne indirime yanaşması, ne de takımdan ayrılmak istemesi sabır taşını çatlattı.

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BeşiktaŞ'taiki önemli isim Vida ile Ljajic'in tavırları yönetimin keyfini kaçırdı. İki oyuncunun da ne indirime yanaşması, ne de takımdan ayrılmak istemesi sabır taşını çatlattı. İkinci Başkan Adnan Dalgakıran'ın, Başkan Ahmet Nur Çebi'yi ikna ederek, tek taraflı indirim konusunda ilk operasyonun bu iki isme yapılmasında ısrar ettiği öğrenildi. Ancak hukuk kurulu eski dönem alacakları yüzünden böyle bir operasyonun yapılması halinde Beşiktaş'ın çok zarar göreceği yönünde uyarılarda bulunuyor.