Cenk Tosun'dan Beşiktaş açıklaması! Sergen Yalçın...

2014-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giyen ve siyah-beyazlı formayla gösterdiği etkili performansla İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan milli golcü Cenk Tosun, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Sezonun ikinci yarısında Crystal Palace'a kiralanan başarılı futbolcu, eski takımı Beşiktaş ve siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın ile ilgili de konuştu.

Crystal Palace'dan Everton'a geri dönen milli futbolcumuz Cenk Tosun, sakatlığı ve İngiltere kariyeri hakkında beIN SPORTS'a röportaj verdi. Beşiktaş'ın eski futbolcusu geleceğiyle ilgili de konuştu.

İşte o açıklamalar...

"Evdeyim, karantinadayız. Çocuklarıma ve aileme vakit ayırabiliyorum bundan dolayı da çok mutluyum. Günde bir iki kez Everton fizyoterapistleriyle dizimi çalıştırıyoruz güç, kuvvet anlamında. 2 ay oldu diz ameliyatımdan sonra, gün geçtikçe daha iyi hissediyorum kendimi. Başta hareketlerim kısıtlıydı. Onları atlattım. Artık çok rahatlıkla yürüyor, bisiklet çevirebiliyorum. Gün geçtikçe iyiye gidiyor sakatlığım. Uzun bir süre futboldan uzak kalacağım. İnşallah, güçlenip daha güzel geri dönmek istiyorum."

PREMIER LİG'E HANGİ TÜRK FUTBOLCULAR GİDEBİLİR?

"Türkiye'de çok iyi Türk futbolcular var. Şu an aklıma gelen Uğurcan Çakır'ı söyleyebilirim. Önü çok açık. Milli Takım'da gördüğüm kadarıyla çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Uğurcan Çakır ve Dorukhan Toköz, Süper Lig'den Premier Lig'e gidebilir."

"SERGEN HOCAYA HER ZAMAN GÜVENİYORUM"

"Benim oynadığım dönemdeki Beşiktaş hem kadro kalitesi bakımından hem de maddi açıdan böyle değildi. Ben, Sergen hocaya her zaman güveniyorum. Gaziantepspor'da beraber çalışmıştık. Beşiktaş hala şampiyonluk yarışının içinde. Gelecek sene de güzel işler yapılacağını düşünüyorum."

"SERGEN YALÇIN'IN GOLLERİYLE BÜYÜDÜM"

"Ben, Sergen Yalçın'ın golleriyle büyüdüm. Benim için ne anlam ifade ettiğini çok iyi biliyorum. Kendisiyle çalışma şansı da buldum. İyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Daha önce çalıştığı takımlarda kendini ispatladı. Sergen hocaya biraz daha zaman verilmesi lazım çünkü devam eden bir sezonda geldi. Takımla kamp dönemi geçiremedi. Bunlar önemli şeyler."

"EVERTON'DA FORMA SAVAŞI VERECEĞİM"

"Sağlığıma kavuşmak, en iyi şekilde sahalara dönmek. Sadece çapraz bağ ameliyatı değil, hem çapraz bağ hem menisküs hem de iç yan bağda bir şeyler yapıldı. Normal bir çapraz bağ ameliyatı gibi 6 ay değil, daha uzun sürecek sahalara dönmem. Tamamen %100 hazır olunca sahalara dönmeyi ümit ediyorum. Öncelikle planım o. Everton'da forma savaşına gireceğim. Burada oynayabileceğim kadar oynamak istiyorum. Gelecek yaz bir Avrupa Şampiyonası var önümüzde. Onu düşünerek kararlar alacağım."

SÜPER LİG'DE EN BEĞENDİĞİ FUTBOLCU

"Sosa'yı çok beğeniyordum, bu sene daha da üstüne koyduğunu görüyorum. Trabzonspor'un çok iyi bir takımı var. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri. Orta sahada çok iyi bir performans gösteriyor."

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