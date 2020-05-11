11 Mayıs 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan açıklama geldi! "Liglerin sonlandırılması kararı..."

Beşiktaş'tan açıklama geldi! Liglerin sonlandırılması kararı...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 Giriş Tarihi: 11.05.2020

Kulübü, Federasyonu ve Türkiye 'nun aldığı liglerin sonlandırılması kararına ilişkin açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, toplum sağlığının önde tutulduğu kararların yerinde ve doğru karşılandığı kaydedildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Federasyonu ve Türkiye , bugün yaptıkları duyurularla Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen; ING , Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ile Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin sonlandırıldığını açıkladılar.

Bu doğrultuda, basketbol ve voleybol liglerinde 2019-2020 sezonunun kalan maçları ve play-off karşılaşmaları oynanmayacaktır.

Sompo Sigorta Takımımız, 2019-2020 sezonunu 11 galibiyet, 12 mağlubiyetle 8. sırada tamamlamıştır.

Beşiktaş TRC İnşaat Takımımız, 2019-2020 sezonunu 9 galibiyet, 10 mağlubiyetle 6. sırada tamamlamıştır.

Takımımız, 2019-2020 sezonunu 3 galibiyet, 19 mağlubiyet ile 11. sırada tamamlamıştır.

Bakanlıklarımız ve ile basketbol ve voleybol federasyonu yetkililerinin toplum sağlığını her şeyin önünde tutarak almış oldukları kararları yerinde ve doğru bulduğumuzu belirtmek isteriz.

Ayrıca; karar sürecine kulüpleri katan ile 'na olumlu tavırları nedeniyle teşekkür ederiz.

Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavisi devam eden vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz.

Beşiktaş JK

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