11 Mayıs 2020, Pazartesi

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Beşiktaş'ta büyük operasyon! Caner Erkin ve Gökhan Gönül...

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada gelecek sezon için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Süper Lig'de bitime 8 maç kala zirve yarışından uzaklaşan ve kalan maçlarını kazanarak Avrupa kupalarına katılmayı amaçlayan siyah-beyazlılarda sezon sonunda sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'ye transfer olacakları konuşulan Caner Erkin ve Gökhan Gönül de dahil takımda geleceği merak edilen futbolcularla ilgili karar verildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.05.2020 21:04 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 21:05
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Beşiktaş'ta büyük operasyon! Caner Erkin ve Gökhan Gönül...

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim, göreve geldiğinden itibaren ekonomik sorunlarla uğraşırken, corona virüsü sonrası gelirlerin daha da düşeceği hesaplanıyor. Bu nedenle siyah-beyazlılar, gelecek sezonun transfer operasyonuna belli bir ölçüde hazırlandı. Kadroda büyük değişimler yaşayacak Beşiktaş'ta neler olacak? Sergen Yalçın ve yönetimin planları ne? İşte gelişmeler...

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Beşiktaş'ta büyük operasyon! Caner Erkin ve Gökhan Gönül...

Beşiktaş'ta gelecek sezon yaşlı ve dünya yıldızlarına büyük paralar ödenmeyecek. Taraftarlar yıldız transferleri her zaman sever ama Beşiktaş'ta bütçe gelecek sezon için maksimum 30 milyon Euro olarak belirlendi. Siyah-beyazlılar, ilerleyen günlerde bütçenin daha da düşürmeyi planlayabilir ama bütçenin artması için tek ihtimal futbolcu satışı olacak. Peki Beşiktaş'ta kimler kalacak, kimler satılacak? İşte transfer planları...

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Beşiktaş'ta büyük operasyon! Caner Erkin ve Gökhan Gönül...

LORIS KARIUS
Beşiktaş'tan maaşını alamadığı gerekçesiyle konuyu FIFA'ya taşıyan Loris Karius sözleşmesini tek taraflı feshetti. Siyah-beyazlılarda yaptığı hatalarla akıllara gelen Karius ile Beşiktaş arasındaki anlaşmazlıkta haklı olan tarafı hukuk belirleyecek. Karius'un ardından siyah-beyazlılar gelecek sezon mutlaka yeni bir kaleci transferi yapacak.

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Beşiktaş'ta büyük operasyon! Caner Erkin ve Gökhan Gönül...

KEVIN PRINCE BOATENG
"10 maç en az 45 dakika oynarsa sözleşmesi uzar" maddesi olan Kevin-Prince Boateng, kısa sürede Beşiktaş'a ve Türkiye'ye uyum sağladı. Ancak 32 yaşındaki futbolcunun 1,7 milyon Euro'luk maaşı oldukça yüksek ve siyah-beyazlı yönetim, Boateng ile devam etmeyi düşünmüyor.

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Beşiktaş'ta büyük operasyon! Caner Erkin ve Gökhan Gönül...

DOMAGOJ VIDA
Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, siyah-beyazlılarda 2,5 sezon geçirdi. 3 milyon euro maaşı olan 31 yaşındaki stoperin ya büyük bir indirim yapması ya da takımdan ayrılması gerecek. Birçok takımın gündeminde olan Vida'nın iyi bir bonservis bedeli ile elden çıkarılması, Beşiktaş'ı ekonomik anlamda rahatlatabilir.

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