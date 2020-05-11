Beşiktaş'ta büyük operasyon! Caner Erkin ve Gökhan Gönül...

Beşiktaş'ta gelecek sezon yaşlı ve dünya yıldızlarına büyük paralar ödenmeyecek. Taraftarlar yıldız transferleri her zaman sever ama Beşiktaş'ta bütçe gelecek sezon için maksimum 30 milyon Euro olarak belirlendi. Siyah-beyazlılar, ilerleyen günlerde bütçenin daha da düşürmeyi planlayabilir ama bütçenin artması için tek ihtimal futbolcu satışı olacak. Peki Beşiktaş'ta kimler kalacak, kimler satılacak? İşte transfer planları...