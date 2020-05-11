11 Mayıs 2020, Pazartesi

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Gökhan Gönül'den flaş hareket! Fenerbahçe...

Beşiktaş'ın kaptanı ve tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül'den flaş hareket... Sözleşmesi sona erecek deneyimli sağ bek, sezon sonunda Fenerbahçe'ye gitmek istediğini açıkladı. Sarı-lacivertli takım da Mauricio Isla'nın yerini eski oyuncusuyla doldurmayı planlıyordu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.05.2020 12:43
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Gökhan Gönül'den flaş hareket! Fenerbahçe...

Van der Wiel, Şener Özbayraklı, Nabil Dirar, Mauricio Isla, Murat Sağlam ve Ozan Tufan... Sağ bekte 4 yılda 6 futbolcu denenmesine rağmen kimse Gökhan Gönül'ün yerini dolduramadı.

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Gökhan Gönül'den flaş hareket! Fenerbahçe...

Yönetim yeniden sarı lacivertli formayı giymesine, tecrübeli oyuncu da kariyerini Fenerbahçe'de noktalamaya sıcak bakıyor. İşte detaylar...

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Gökhan Gönül'den flaş hareket! Fenerbahçe...

TARAFTAR CANER'İ İSTEMİYOR
Hürriyet'in haberine göre, sosyal medyada uzun zamandır "Yuvaya dönüyorlar" söylentileri tartışılırken, taraftarlar Gökhan'ın yeniden formayı giymesine sıcak baksa da Kadıköy'de Beşiktaş taraftarını diz çökerek selamlaması unutulmayan Caner istenmeyen adam rolünde.

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Gökhan Gönül'den flaş hareket! Fenerbahçe...

Kadıköy'de yaptığı hareketle taraftarın tepkisini çeken Caner sarı lacivertli forma için veto yedi. Gökhan Gönül'ün durumu ise farklı.

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Gökhan Gönül'den flaş hareket! Fenerbahçe...

22 yaşında geldiği Fenerbahçe'den, eski başkan Aziz Yıldırım'ın mali kongredeki "Onun istediği parayı ben orta ölçekli bir işi adamı olarak kazanmıyorum" sözlerinden sonra kopup Beşiktaş'a giden Gökhan Gönül, yeniden sarı lacivertlilere çok yakın.

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