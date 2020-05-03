03 Mayıs 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Atiba'dan Mevlüt’e mesaj

Atiba'dan Mevlüt’e mesaj
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.05.2020

Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu Atiba, kendi isminin yazılı olduğu tulumu giyen sağlık çalışanı 'e mesaj gönderdi.

Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu Atiba, kendi isminin yazılı olduğu tulumu giyen sağlık çalışanı 'e mesaj gönderdi. Diğer insanların hayatını kurtarmaya çalışan tüm sağlık personellerine teşekkür eden Atiba, "Görev yaparken giydiğin kıyafetin üzerine adımı yazdığını gördüm. Süreç bittiğinde seni Vodafone Park'ta maça davet etmek isterim, umarım tanışırız" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Geri dönmeni bekliyoruz Geri dönmeni bekliyoruz
Gaitan’a takip Gaitan’a takip
Beşiktaş'ın yeni 10 numarası Arjantin'den! Beşiktaş'ın yeni 10 numarası Arjantin'den!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör