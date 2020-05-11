Beşiktaş'tan Yuto Nagatomo bombası!

Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı. Caner Erkin ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek siyah-beyazlılar, oyuncuyla sözleşme uzatmamıştı. Bu kapsamda sol bek arayışlarına giren Kara Kartal, Galatasaray'la sözleşmesi bitecek Yuto Nagatomo'yu gündemine aldı. İşte detaylar...

Sol bek transferi için adaylarla görüşmeler yapan Beşiktaş'ın gündemine tanıdık bir isim geldi. Bu oyuncunun da Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Yuto Nagatomo olduğu bildirildi.

Fotomaç Gazetesi'nin haberine göre; Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Japon oyuncuyu çok beğendiği ve yönetimle yaptığı görüşmede 1 yıllığına siyah-beyazlı formayı giyerse verimli olabileceğini söylediği bildirildi. Bu arada Galatasaray'ın izin vermesine rağmen ayrılmayan Nagatomo'nun Türkiye'de bir takımda kariyerine devam etmek istediği için İstanbul'da kaldığı kaydedildi.

GALATASARAY'DA 65 MAÇ, 3 GOL, 7 ASİST

Piyasa değeri 800 bin euro civarında olan 33 yaşındaki sol beke 500 bin euro'luk bir teklif yapılabileceği gelen haberler arasında. Galatasaray'da 65 maça çıkan Nagatomo; 3 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.

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