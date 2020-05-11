11 Mayıs 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Aboubakar gemileri yaktı! "Bırakın gideyim"

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, takımın eski yıldızı Vincent Aboubakar'ın ismi yeniden gündeme gelmişti. Siyah-beyazlı yönetim, Porto'nun yüksek bonservis bedeli istemesi üzerine geri adım atarken, Kamerunlu golcüden flaş bir adım geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.05.2020 02:09 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 06:36
ABONE OL
  • 1
  • 16
Aboubakar gemileri yaktı! Bırakın gideyim

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, siyah-beyazlı kulüpte forma giydiği dönemde taraftarların sevgilisi haline gelen eski yıldızı Vincent Aboubakar'la yeniden temas kurmuştu.

  • 2
  • 16
Aboubakar gemileri yaktı! Bırakın gideyim

Ancak Porto'nun, Kamerunlu golcü için yüksek bonservis bedeli istemesi transferin önünü tıkamıştı.

  • 3
  • 16
Aboubakar gemileri yaktı! Bırakın gideyim

Kısa bir süre önce Portekiz ekibi Porto'nun bonservis bedelini düşürmesiyle Aboubakar'ın transferi yeniden gündeme geldi.

  • 4
  • 16
Aboubakar gemileri yaktı! Bırakın gideyim

Beşiktaş'a dönmeyi çok isteyen Kamerunlu golcünün de Kartal'a gelmek için bizzat devreye girdiği ortaya çıktı.

  • 5
  • 16
Aboubakar gemileri yaktı! Bırakın gideyim

"TRANSFERİMDE KOLAYLIK SAĞLAYIN"
Gelen haberlere göre, menajeri aracılığıyla Portekizli yetkililerle temas kuran Kamerunlu forvetin "Burada kadroda düşünülmüyorum. Beşiktaş bildiğim, sevildiğim bir kulüp. Transferimde kolaylık sağlayın" ifadelerini kullandığı belirtildi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör