03 Mayıs 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Adem Ljajic gidiyor Gaitan geliyor!

Ljajic gidiyor! Gündemdeki isim...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 Giriş Tarihi: 03.05.2020

'ın büyük umutlarla ettiği fakat siyah-beyazlılarda istenilen performansı gösteremeyen için Sırp basını flaş bir iddia ortaya attı. Habere göre, teknik direktör Ljajic'i istemiyor ve yerine gelecek ismi bile belirledi. İşte detaylar...

'ta beklenileni veremeyen yıldız oyuncu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sırp basınında çıkan haberde, 'ın Ljajic'i istemediği belirtildi.

HotSport'un haberine ve Fotomaç'ın derlediği habere göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın gelecek sezon Sırp oyuncuyu istemediğini ileri sürdü. Haberde, Yalçın'ın performansından memnun olmadığı Ljajic'in yerine Nico Gaitan'ın transferini istediği belirtildi.

Menajerler Beşiktaş'a Nico Gaitan'ın önerdi! Son kararı Abdullah ...

Arjantinli futbolcunun Lille ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Haberde ayrıca bonservisi elinde Gaitan'ın daha düşük maaşla Beşiktaş'ta oynayabileceği aktarıldı.

Yıldız oyuncu Beşiktaş'a mesaj yolladı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Caner ve Gökhan F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Canlı yayında açıkladı Caner ve Gökhan F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Canlı yayında açıkladı
Kimse bunu beklemiyordu! Sürpriz transfer teklifi... Kimse bunu beklemiyordu! Sürpriz transfer teklifi...
Yıldız oyuncu Beşiktaş'a mesaj yolladı! Geri dönmek... Yıldız oyuncu Beşiktaş'a mesaj yolladı! "Geri dönmek..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör