Beşiktaş'ta Adem Ljajic gidiyor Gaitan geliyor!

Beşiktaş'ın büyük umutlarla transfer ettiği fakat siyah-beyazlılarda istenilen performansı gösteremeyen Adem Ljajic için Sırp basını flaş bir iddia ortaya attı. Habere göre, teknik direktör Sergen Yalçın Ljajic'i istemiyor ve yerine gelecek ismi bile belirledi. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta beklenileni veremeyen yıldız oyuncu Adem Ljajic ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sırp basınında çıkan haberde, Sergen Yalçın'ın Ljajic'i istemediği belirtildi.

HotSport'un haberine ve Fotomaç'ın derlediği habere göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın gelecek sezon Sırp oyuncuyu istemediğini ileri sürdü. Haberde, Yalçın'ın performansından memnun olmadığı Ljajic'in yerine Nico Gaitan'ın transferini istediği belirtildi.

Arjantinli futbolcunun Lille ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Haberde ayrıca bonservisi elinde Gaitan'ın daha düşük maaşla Beşiktaş'ta oynayabileceği aktarıldı.

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