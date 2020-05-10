10 Mayıs 2020, Pazar

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Beşiktaş Gökhan Gönül'ün alternatifini buldu!

Yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına ağırlık veren Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'ye transfer olacağının öne sürülmesinin ardından bu bölge için arayışlarını hızlandıran siyah-beyazlılar, aradığı ismi Portekiz'de buldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.05.2020 16:39 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 16:42
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Beşiktaş Gökhan Gönül'ün alternatifini buldu!

Corona virüsü tedbirleri kapsamında liglere verilen arada Süper Lig ekipleri gerek yurt içi gerekse yurt dışı transfer temaslarına hız vermiş durumda.

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Beşiktaş Gökhan Gönül'ün alternatifini buldu!

Özellikle Süper Lig'in 4 devi olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için her gün birçok isim yazılıp çizilmeye devam ediyor.

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Beşiktaş Gökhan Gönül'ün alternatifini buldu!

Lige verilen uzun aranın ardından 12 Haziran'da başlanacağının duyurulmasıyla hazırlıklarını hızlandıran kulüpler, gelecek sezon için de yatırımlar yapmak istiyor.

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Beşiktaş Gökhan Gönül'ün alternatifini buldu!

Bu sezon özellikle Sergen Yalçın'ın takımın başına geçişi sonrası güzel bir ivme yakalayan Beşiktaş, topladığı 44 puanla zirvenin 9 puan gerisinde bulunuyor.

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Beşiktaş Gökhan Gönül'ün alternatifini buldu!

Önümüzdeki sezon için genç ve rotasyonlu bir kadro arzulayan başarılı teknik adam kurmaylarına eksik gördüğü mevkiler için talimatların vermiş, ve çalışmalar başlamıştı.

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