03 Mayıs 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaşlı Abdoulay Diaby'e talip var! Sürpriz transfer teklifi...

Kimse bunu beklemiyordu! Sürpriz transfer teklifi...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 Giriş Tarihi: 03.05.2020

'ın yaz döneminde Portekiz temsilcisi 'dan kiraladığı için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Habere göre, ekibi 28 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istiyor.

'ın sezon başında 'dan kiraladığı ancak performansından memnun kalmadığı 'e talip çıktı. Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre 28 yaşındaki Malili futbolcu, 'in radarına girdi.

Fotomaç'ın derlediği habere göre; temsilcisinin, forvet ve sağ kanatta oynayabilen Diaby'i Sporting'den istediği ifade edilirken, Portekiz ekibinin oyuncu için 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi. Liege'in ise bu parayı ödeyemeyeceğini belirtip, oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı aktarıldı.

Kariyerinde Lille, Mouscron, Club Brugge ve Sporting gibi takımlarda forma giyen Diaby, Beşiktaş formasıyla çıktığı 29 maçta 3 gol atarken 2 de asist yaptı.

Yıldız oyuncu Beşiktaş'a mesaj yolladı! haberin devamı

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