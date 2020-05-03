Beşiktaşlı Abdoulay Diaby'e talip var! Sürpriz transfer teklifi...
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'dan kiraladığı Abdoulay Diaby için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Habere göre, Belçika ekibi Standard Liege 28 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istiyor.
Beşiktaş'ın sezon başında Sporting Lizbon'dan kiraladığı ancak performansından memnun kalmadığı Abdoulay Diaby'e talip çıktı. Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre 28 yaşındaki Malili futbolcu, Standard Liege'in radarına girdi.
Fotomaç'ın derlediği habere göre; Belçika temsilcisinin, forvet ve sağ kanatta oynayabilen Diaby'i Sporting'den istediği ifade edilirken, Portekiz ekibinin oyuncu için 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi. Liege'in ise bu parayı ödeyemeyeceğini belirtip, oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı aktarıldı.
Kariyerinde Lille, Mouscron, Club Brugge ve Sporting gibi takımlarda forma giyen Diaby, Beşiktaş formasıyla çıktığı 29 maçta 3 gol atarken 2 de asist yaptı.
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