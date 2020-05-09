09 Mayıs 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Adem Ljajic Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı

Ljajic Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 Giriş Tarihi: 09.05.2020

'ta bu sezon gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Sırp orta saha oyuncusu 'in sezon sonunda siyah-beyazlı takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan yıldız futbolcunun menajeri , oyuncusunun siyah-beyazlı kulüpte mutlu olduğunu ve takımdan ayrılmayacağını söyledi.

'ta geçtiğimiz sezon Torino'dan kiralanan ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen , sezon başında 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle edilmişti. Bu sezon gösterdiği performansla eski halini mumla aratan Sırp futbolcunun sezon sonunda siyah-beyazlı kulüpten ayrılacağı iddia edilmişti.

Konuyla ilgili Fanatik'e konuşan , Ljajic'in Beşiktaş'taki geleceğine açıklık getirdi.

"ADEM ÖDEMELER KONUSUNDA HİÇBİR ZAMAN ZORLUK ÇIKARMADI"

Türkcan, oyuncusunun siyah-beyazlı formayla görev yapmaktan dolayı çok memnun olduğunu ve corona virüsü sebebiyle kulübün yaşadığı ekonomik krizde üzerine düşen görevi yapmaya hazır olduğunu belirtti. Türkcan, "Adem, büyük bir karaktere sahip. Ödemeler konusunda kulübe hiçbir zaman zorluk çıkarmadı. Kulübün şartlarının ne kadar zor olduğunu biliyor. Son durumlarla alakalı olarak yönetimle henüz resmi olarak konuşmadık. Ancak bir sorun yaşayacağımızı sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

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"BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTİYOR"

Transfer ve ayrılık haberleri çıkmasına rağmen Adem Ljajic'in geleceğiyle ilgili olarak kararını verdiğini ve kariyerine 'la devam etmek istediğini söyleyen Mirsad Türkcan, "Ljajic, Beşiktaş'ı çok seviyor. Beşiktaş taraftarının da onu çok sevdiğini biliyorum. 'da kendisine bir ev aldı. Bana neredeyse 100 defa söyledi. Beşiktaş'la 2 yıllık kontratı var ve burada kalmak istiyor" diye konuştu.

ANKARAGÜCÜ MAÇINDA YAPTIĞI HAREKET HAKKINDA

Yıldız ismin son maçlarda çıkışa geçtiğini hatırlatan Türkcan, "Adem Ljajic, Beşiktaş'ın şu andaki en iyi futbolcusu. Corona virüsü öncesinde ağır bir grip geçirdi ve bundan dolayı performansı olumsuz etkilendi. Ancak bu sorununu atlatmasının ardından çıktığı 2 maçta da iyi oynadı. O da sezon genelinde ortaya koyduğu performanstan memnun değildi. Ankaragücü'ne attığı golden sonra yaptığı hareket sebebiyle eleştirildi. Onunla ben de konuştum. Tepki hareketini Beşiktaş taraftarına karşı değil onun kalitesini 'de ve 'da tartışanlara karşı yaptığını söyledi" yorumunu yaptı.

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