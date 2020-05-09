Adem Ljajic Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı

Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Sırp orta saha oyuncusu Adem Ljajic'in sezon sonunda siyah-beyazlı takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan yıldız futbolcunun menajeri Mirsad Türkcan, oyuncusunun siyah-beyazlı kulüpte mutlu olduğunu ve takımdan ayrılmayacağını söyledi.

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon Torino'dan kiralanan ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Adem Ljajic, sezon başında 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Bu sezon gösterdiği performansla eski halini mumla aratan Sırp futbolcunun sezon sonunda siyah-beyazlı kulüpten ayrılacağı iddia edilmişti.

Konuyla ilgili Fanatik'e konuşan Mirsad Türkcan, Ljajic'in Beşiktaş'taki geleceğine açıklık getirdi.

"ADEM ÖDEMELER KONUSUNDA HİÇBİR ZAMAN ZORLUK ÇIKARMADI"

Türkcan, oyuncusunun siyah-beyazlı formayla görev yapmaktan dolayı çok memnun olduğunu ve corona virüsü sebebiyle kulübün yaşadığı ekonomik krizde üzerine düşen görevi yapmaya hazır olduğunu belirtti. Türkcan, "Adem, büyük bir karaktere sahip. Ödemeler konusunda kulübe hiçbir zaman zorluk çıkarmadı. Kulübün şartlarının ne kadar zor olduğunu biliyor. Son durumlarla alakalı olarak yönetimle henüz resmi olarak konuşmadık. Ancak bir sorun yaşayacağımızı sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTİYOR"

Transfer ve ayrılık haberleri çıkmasına rağmen Adem Ljajic'in geleceğiyle ilgili olarak kararını verdiğini ve kariyerine Kara Kartal'la devam etmek istediğini söyleyen Mirsad Türkcan, "Ljajic, Beşiktaş'ı çok seviyor. Beşiktaş taraftarının da onu çok sevdiğini biliyorum. İstanbul'da kendisine bir ev aldı. Bana neredeyse 100 defa söyledi. Beşiktaş'la 2 yıllık kontratı var ve burada kalmak istiyor" diye konuştu.

ANKARAGÜCÜ MAÇINDA YAPTIĞI HAREKET HAKKINDA

Yıldız ismin son maçlarda çıkışa geçtiğini hatırlatan Türkcan, "Adem Ljajic, Beşiktaş'ın şu andaki en iyi futbolcusu. Corona virüsü öncesinde ağır bir grip geçirdi ve bundan dolayı performansı olumsuz etkilendi. Ancak bu sorununu atlatmasının ardından çıktığı 2 maçta da iyi oynadı. O da sezon genelinde ortaya koyduğu performanstan memnun değildi. Ankaragücü'ne attığı golden sonra yaptığı hareket sebebiyle eleştirildi. Onunla ben de konuştum. Tepki hareketini Beşiktaş taraftarına karşı değil onun kalitesini Türkiye'de ve İtalya'da tartışanlara karşı yaptığını söyledi" yorumunu yaptı.

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