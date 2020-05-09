09 Mayıs 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Fedakar Elneny

Fedakar Elneny
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.05.2020

'ın 'den kiraladığı Mısırlı futbolcu Mohamed Elneny, siyah - beyazlı yönetime kolaylık sağladı.

Elneny ile görüşen yöneticiler, yıldız oyuncudan "Kulübümü ikna edin, ben bir sezon daha oynamaya ve yıllık ücretimde indirime gitmeye hazırım" cevabını aldı. Yönetim de bunun üzerine hemen Ada ekibiyle temasa geçti.

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