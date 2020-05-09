Fedakar Elneny

Beşiktaş'ın Arsenal'den kiraladığı Mısırlı futbolcu Mohamed Elneny, siyah - beyazlı yönetime kolaylık sağladı.

Elneny ile görüşen yöneticiler, yıldız oyuncudan "Kulübümü ikna edin, ben bir sezon daha oynamaya ve yıllık ücretimde indirime gitmeye hazırım" cevabını aldı. Yönetim de bunun üzerine hemen Ada ekibiyle temasa geçti.

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