09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Beşiktaş'ta Caner Erkin'in yerine 19'luk yıldız! Sergen Yalçın onay verdi
Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arayı fırsat bilerek transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta gündem sol bek transferi... Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'in eski takımı Fenerbahçe'ye geri döneceği iddia edilen siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki yıldızın alternatifini Polonya'da buldu. Son dakika Beşiktaş haberleri...
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