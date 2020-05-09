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Beşiktaş'ta Caner Erkin'in yerine 19'luk yıldız! Sergen Yalçın onay verdi

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arayı fırsat bilerek transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta gündem sol bek transferi... Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'in eski takımı Fenerbahçe'ye geri döneceği iddia edilen siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki yıldızın alternatifini Polonya'da buldu. Son dakika Beşiktaş haberleri...

Giriş Tarihi: 09.05.2020 09:51 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 09:52
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Beşiktaş'ta Caner Erkin'in yerine 19'luk yıldız! Sergen Yalçın onay verdi

Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın'ın getirilmesiyle birlikte yükselen bir ivme yakalayan Beşiktaş'ta gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

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Beşiktaş'ta Caner Erkin'in yerine 19'luk yıldız! Sergen Yalçın onay verdi

Ligi ilk 3 sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına gitmeyi amaçlayan ve bu doğrultuda takım içerisinde birçok değişiklik yapması beklenen Kara Kartal'ın önceliklerden biri de sol bek transferi...

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Beşiktaş'ta Caner Erkin'in yerine 19'luk yıldız! Sergen Yalçın onay verdi

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye gitme ihtimaline karşı arayışlarını hızlandıran siyah-beyazlılar, aradığı ismi Polonya'da buldu.

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Beşiktaş'ta Caner Erkin'in yerine 19'luk yıldız! Sergen Yalçın onay verdi

Fotomaç'ın haberine göre, Sergen Yalçın'ın gözüne Polonya'nın Legia Warşova takımında forma giyen Michal Karbownik'in çarptığı iddia edildi.

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Beşiktaş'ta Caner Erkin'in yerine 19'luk yıldız! Sergen Yalçın onay verdi

"TÜRKİYE'DE BİRÇOK İSİMDEN DAHA İYİ ORTA YAPIYOR"

Bu sezon forma giydiği 19 maçta 6 asist yapan 19 yaşındaki genç oyuncu için Sergen Yalçın'ın, "Türkiye'de birçok isimden çok daha iyi orta yapıyor, aynı zamanda genç olmasına rağmen savunmayı da iyi biliyor" şeklinde rapor verdiği bildirildi.

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