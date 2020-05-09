Beşiktaş'ta Caner Erkin'in yerine 19'luk yıldız! Sergen Yalçın onay verdi

"TÜRKİYE'DE BİRÇOK İSİMDEN DAHA İYİ ORTA YAPIYOR"

Bu sezon forma giydiği 19 maçta 6 asist yapan 19 yaşındaki genç oyuncu için Sergen Yalçın'ın, "Türkiye'de birçok isimden çok daha iyi orta yapıyor, aynı zamanda genç olmasına rağmen savunmayı da iyi biliyor" şeklinde rapor verdiği bildirildi.