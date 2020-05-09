09 Mayıs 2020, Cumartesi

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Galatasaray'ın eski oyuncusu Beşiktaş'a transfer oluyor!

Süper Lig'e verilen aradan istifade etmek isteyen Beşiktaş, gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek için çalışmalara başlamıştı. Bu kapsamda Loris Karius ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar gündemine Galatasaray'ın eski kalecisini aldı. İşte o isim ve transfere dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 09.05.2020 10:48
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Galatasaray'ın eski oyuncusu Beşiktaş'a transfer oluyor!

Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlılar, Loris Karius ile yollarını ayırmasının ardından gözünü kaleci transferine dikti.

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Galatasaray'ın eski oyuncusu Beşiktaş'a transfer oluyor!

Sinan Bolat Beşiktaş'a yakın. Antwerp kulübü, Bolat ile yolların ayrıldığını açıklayarak sözleşmenin fesh edildiğini bildirdi ve Sinan'a teşekkür mesajı yayınlandı.

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Galatasaray'ın eski oyuncusu Beşiktaş'a transfer oluyor!

ÖNEMLİ BİR ENGEL KALKTI
Böylece Beşiktaş için Sinan'ın transferinde en önemli engel kalkmış oldu. Daha önce Türkiye'den teklifler aldığını söyleyen Sinan Bolat G.Saray ve Kayserispor'da da forma giymişti.

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Galatasaray'ın eski oyuncusu Beşiktaş'a transfer oluyor!

KARTAL'A YEŞİL IŞIK YAKTI
Beşiktaş Yönetimi'nin bu gelişmeden sonra Sinan'la görüşme yaparak teklifte bulunması bekleniyor. Tecrübeli kalecinin Siyah-Beyazlı ekibe şimdiden yeşil ışık yaktığı ortaya çıktı.

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Galatasaray'ın eski oyuncusu Beşiktaş'a transfer oluyor!

Belçika ekibi Royal Antwerp formasını bu sezon 36 maçta koruyan Sinan Bolat Belçika Kupası maçında 1 de asist yapmıştı.

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