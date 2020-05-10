Corona Kartal'a sıçradı
Beşiktaş, bir futbolcu ve kulüp çalışanının testinin pozitif çıktığını açıkladı. Futbolcunun kim olduğu bildirilmedi. Tedavilerin hemen başladığı duyuruldu.
Beşıktaş dün corona virüs ile sarsıldı. Siyah- beyazlı kulüpte bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında pozitif sonuç çıktığı duyuruldu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada hastalığa yakalananların tedavisine hemen başlandığı belirtildi. Şu ifadeler kullanıldı:
"8 Mayıs Cuma günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde, bir futbolcumuz ile bir çalışanımızda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile çalışanımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır."
Öte yandan testin hangi futbolcuda pozitif çıktığı bilgisi paylaşılmadı. Bu durumun, takımın diğer isimlerinde endişeye neden olduğu da gelen bilgiler arasında.
YOKSA O iSiM BOYD MU?
Duhulıye.com, coronaya yakalanan futbolcunun Tyler Boyd, kulüp personelinin ise Sergen Yalçın'ın yardımcısı kaleci antrenörü Hakan Çalışkan olduğunu iddia etti. Yurt dışına çıkmayan Tyler Boyd karantinada da değildi.
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