08 Mayıs 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Kevin Prince-Boateng krizi! Orta yol bulunamadı

Orta yol bulunamadı! Beşiktaş'ta büyük kriz
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.05.2020

Corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında oyuncu maaşlarında indirime gitmek isteyen , gelecek sezon da kadrosunda görmek istediği Kevin Prince- ile görüşme masasına oturdu. Siyah-beyazlıların 1 milyon Euro'luk teklifini reddeden Ganalı yıldızla görüşmeler durma noktasına geldi. İşte detaylar...

'ın devre arasında İtalya Serie A ekiplerinden 'dan kiraladığı Kevin Prince-, siyah-beyazlıların indirim teklifini kabul etmedi.

Beşiktaş Boateng'le bir türlü anlaşma sağlayamadı. Takvim'in haberine göre; 5 maç daha oynaması halinde sözleşmesi otomatik olarak uzayacak olan Ganalı bu takdirde yıllık ücret olarak 1.7 milyon Euro kazanacaktı. Boateng'le görüşen yöneticilerin kendisine gelecek sezon en fazla 1 milyon Euro teklifinde bulundu. Ancak Ganalı futbolcunun, "Bu kadar indirimi kabul edemem en fazla 1.4 milyon Euro'ya inerim" cevabını verdiği ortaya çıktı. Yönetimin Boeteng'i bırakması bekleniyor.

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Beşiktaş Yönetimi ile anlaşamayan Boeteng'in kadro dışı kalma ihtimali var.

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