Beşiktaş'ta Kevin Prince-Boateng krizi! Orta yol bulunamadı

Corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında oyuncu maaşlarında indirime gitmek isteyen Beşiktaş, gelecek sezon da kadrosunda görmek istediği Kevin Prince-Boateng ile görüşme masasına oturdu. Siyah-beyazlıların 1 milyon Euro'luk teklifini reddeden Ganalı yıldızla görüşmeler durma noktasına geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın devre arasında İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'dan kiraladığı Kevin Prince-Boateng, siyah-beyazlıların indirim teklifini kabul etmedi.

Beşiktaş Boateng'le bir türlü anlaşma sağlayamadı. Takvim'in haberine göre; 5 maç daha oynaması halinde sözleşmesi otomatik olarak uzayacak olan Ganalı bu takdirde yıllık ücret olarak 1.7 milyon Euro kazanacaktı. Boateng'le görüşen yöneticilerin kendisine gelecek sezon en fazla 1 milyon Euro teklifinde bulundu. Ancak Ganalı futbolcunun, "Bu kadar indirimi kabul edemem en fazla 1.4 milyon Euro'ya inerim" cevabını verdiği ortaya çıktı. Yönetimin Boeteng'i kadro dışı bırakması bekleniyor.

İPLER KOPMAK ÜZERE

Beşiktaş Yönetimi ile anlaşamayan Boeteng'in kadro dışı kalma ihtimali var.

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