15 Mayıs 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Ahmet Nur Çebi'den ilk açıklama geldi

Ahmet Nur Çebi'den ilk açıklama geldi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.05.2020

Corona virüsü testi pozitif çıkan Beşikaş Başkanı , hesabından açıklama yaptı. Tedavisinin başladığını söyleyen Çebi, geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür etti.

Corona virüsü testi pozitif çıkan Başkanı , hesabından açıklamalarda bulundu. Çebi paylaşımında, "Tüm tedbirleri almamıza karşın ne yazık ki çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz testlerde koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Tedavi sürecime vakit kaybetmeden başlandığını ifade etmek isterim. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Eşimin ve çocuklarımın Twitter hesapları bulunmadığını özellikle belirtmek isterim. Sağlıksız bilgiler yayan kişilere itimat edilmemesini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.



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