08 Mayıs 2020, Cuma

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Eski Galatasaraylı'dan Carrascal'a çağrı! "Beşiktaş'a git"

Ljajic'in yerine düşünülen 'Kolombiyalı Neymar' lakaplı Jorge Carrascal için siyah-beyazlı taraftarlar çağrı yaparken, eski Galatasaraylı Pino da vatandaşına "Beşiktaş git" dedi.

Giriş Tarihi: 08.05.2020 02:07 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 06:40
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Eski Galatasaraylıdan Carrascal'a çağrı! Beşiktaş'a git

Adı bir süredir Beşiktaş ile anılan Jorge Carrascal için hareketli saatler yaşanmaya başlandı.

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Eski Galatasaraylıdan Carrascal'a çağrı! Beşiktaş'a git

Gol Caracol adlı TV programında, Beşiktaş taraftarının kendisini instagram hesabı üzerinden davet etmesinin Jorge Carrascal'ı ciddi anlamda etkilediği iddia edildi.

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Eski Galatasaraylıdan Carrascal'a çağrı! Beşiktaş'a git

Bu arada genç oyuncunun daha önce Beşiktaş forması giyen vatandaşlarından İstanbul ve siyah- beyazlı takım hakkında bilgi toplamaya başladığını yazdı.

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Eski Galatasaraylıdan Carrascal'a çağrı! Beşiktaş'a git

PINO'DAN CARRASCAL'A ÇAĞRI!

En ilginç iddia ise Jorge Carrascal'a, Beşiktaş'a gitmesini en fazla tavsiye eden ismin aynı zamanda vatandaşı olan eski Galatasaraylı Juan Pablo Pino olduğu belirtildi.

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Eski Galatasaraylıdan Carrascal'a çağrı! Beşiktaş'a git

Pino'nun, Carrascal'a, "Beşiktaş'a gitmelisin. Taraftarların yarattığı o atmosferi yaşamalısın" dediği öğrenildi.

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