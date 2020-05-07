07 Mayıs 2020, Perşembe

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Beşiktaş ve Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi! İki oyuncu yer değiştirecek

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını spor müsabakalarını da etkilerken, pandemi nedeniyle askıya alınan liglerden olan Süper Lig'de takımlar futbola verilen arada transfer çalışmalarını hızlandırdı. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Beşiktaş ile Fenerbahçe'den çok konuşulacak bir transfer hamlesi geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.05.2020 14:02 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 14:02
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Beşiktaş ve Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi! İki oyuncu yer değiştirecek

Lige corona virüsü salgını sonrası verilen arada yeni sezon için takıma takviye çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile Beşiktaş, transferde mutlu sona yaklaştı.

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Beşiktaş ve Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi! İki oyuncu yer değiştirecek

Sarı-lacivertli takım, sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül ile anlaşma noktasına geldi.

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Beşiktaş ve Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi! İki oyuncu yer değiştirecek

Sarı-lacivertli yönetim, 35 yaşındaki sağ beke sözleşmesi bitmeden resmi olarak teklif götürmeme kararı alırken takım kaptanı ve gelecek sezonda sportif direktör olarak görev alacak Emre Belözoğlu işi sıkı tutuyor.

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Beşiktaş ve Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi! İki oyuncu yer değiştirecek

Gökhan Gönül ile sürekli iletişim halinde olan Emre Belözoğlu, eski takım arkadaşını yeniden sarı-lacivertli renklerle buluşturmak istiyor.

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Beşiktaş ve Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi! İki oyuncu yer değiştirecek

Son olarak Gökhan ile 1 saati bulan telefon görüşmesi gerçekleştiren Emre Belözoğlu, gelecek sezonun sözünü alarak mutlu sona ulaşmanın sevincini yaşıyor.

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