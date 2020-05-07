Beşiktaş ve Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi! İki oyuncu yer değiştirecek

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını spor müsabakalarını da etkilerken, pandemi nedeniyle askıya alınan liglerden olan Süper Lig'de takımlar futbola verilen arada transfer çalışmalarını hızlandırdı. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Beşiktaş ile Fenerbahçe'den çok konuşulacak bir transfer hamlesi geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 07.05.2020 14:02 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 14:02 ABONE OL