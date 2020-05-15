15 Mayıs 2020, Cuma
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"Ahmet Nur Çebi'nin sağlığı yerinde"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Koç, corona virüsüne yakalanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi telefonla aradığını söyleyerek "Ahmet Nur Çebi'de de Burak Kızılhan gibi virüs var ama sağlığı yerinde" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ta futbolcular, teknik heyet ve personellere corona virüsü testi yapılmış ve 8 kişinin testi pozitif çıkmıştı. Bu 8 isimden yalnızca Ahmet Nur Çebi'nin ismi açıklanırken, geriye kalan 7 kişi merak konusu olmuştu.
Gerçekleştirilen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu sonrasında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan başkan Ali Koç, siyah-beyazlı ekipte çıkan vakalara değindi.
Çebi'nin durumunun durumunun iyi olduğunu belirten Koç, "Ahmet Nur Çebi de Burak (Kızılhan) gibi, virüs var ama sağlığı yerinde" ifadelerini kullandı.
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