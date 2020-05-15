15 Mayıs 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

"Ahmet Nur Çebi'nin sağlığı yerinde"

Ahmet Nur Çebi'nin sağlığı yerinde
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 15.05.2020 Giriş Tarihi: 15.05.2020

Başkanı , Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Koç, corona virüsüne yakalanan Başkanı 'yi telefonla aradığını söyleyerek "Ahmet Nur Çebi'de de Burak Kızılhan gibi virüs var ama sağlığı yerinde" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde 'ta futbolcular, teknik heyet ve personellere corona virüsü testi yapılmış ve 8 kişinin testi pozitif çıkmıştı. Bu 8 isimden yalnızca 'nin ismi açıklanırken, geriye kalan 7 kişi merak konusu olmuştu.

Gerçekleştirilen sonrasında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan başkan , siyah-beyazlı ekipte çıkan vakalara değindi.

Çebi'nin durumunun durumunun iyi olduğunu belirten Koç, "Ahmet Nur Çebi de Burak (Kızılhan) gibi, virüs var ama sağlığı yerinde" ifadelerini kullandı.

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