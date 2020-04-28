28 Nisan 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş yabancı oyuncularını çağırdı! 'Geri dönün'

Beşiktaş'tan çağrı! 'Geri dönün'
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.04.2020

ekiplerinden , yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında yabancı oyuncularının ülkelerine gitmesine izin vermişti. Ülkemizde de antrenmanlara başlayan ilk ekip olan siyah-beyazlılar, ülkelerine giden isimlere 'Geri dönün' çağrısı yaptı. İşte detaylar...

Kulübü, corona virüsü salgını sürecinde kendi ülkelerine gitmelerine izin verdiği futbolcuları Kevin-Prince Boateng, , Victor Ruiz, Adem Ljajic ve Georges-Kevin N'Koudou'yu 'in yeniden başlaması öncesinde mayıs ayının ilk haftasında 'da olmaları için çağrıda bulundu.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, Siyah beyazlı takımın futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ, ailelerini görmek için izin isteyen oyuncuları, mayısın ilk haftasında başlayacak antrenmanlar için İstanbul'a çağırdıklarını söyledi.

Siyah-beyazlılarda yurt dışına giden Boateng, Ljajic, Lens, Ruiz ve-N'Koudou İstanbul'a dönüşleri sonrası belirlenen karantina merkezlerinde 14 gün geçirecekler.

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Bununla birlikte teknik direktör ve ekibi tarafından gruplar halinde yaptırılan saha antrenmanlarında en formda oyuncuların , ve olduğu ortaya çıktı.

Ümraniye 'nde gerçekleştirilen idmanlarda koşu ve kültür fizik testlerini başarı ile tamamlayan üç oyuncunun korona sürecinde çok iyi çalıştıkları belirlendi.

Bu arada bazı oyuncularda 1-2 kilo fazlalığı görülürken, buna rağmen Sergen Yalçın tüm oyuncularının performanslarının çok iyi olduğunu ifade etti.

Caner Erkin ise sokağa çıkma yasağında Yalçın'ın verdiği programı uyguladıklarını ve hem fizik hem de kondisyon olarak kendilerini koruduklarını söyledi.

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