20 Nisan 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Boateng'in eşi Melissa Satta çileden çıktı! "Sadece dışarı çıkmak istiyorum"

Çileden çıktı! Sadece dışarı çıkmak istiyorum
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 Giriş Tarihi: 20.04.2020

Corona virüsü salgını sonrasında çoğu insan karantina günlerini evde geçirmeye devam ediyor. 'ın yıldız oyuncusu 'in eşi , bu duruma daha fazla katlanamadı ve "Kuaför ya da tırnak bakımım umrumda değil, sadece dışarı çıkmak istiyorum!" ifadelerini kullandı. İşte o açıklamalar...

Corona virüsü (koronavirüsü) 'ın yıldızı Kevin Prince Baoteng'in eşini adeta çileden çıkarttı. Satta, karantina sebebiyle evde kalarak ailesiyle beraber sosyal izolasyon yaparken, psikolojik olarak durumun verdiği zarara dikkat çekti.

Sportmediaset'e konuşan Satta, şu sözleri sarf etti:

"Ben her zaman çok sportif biri oldum. Eğitim projem var ve şimdi bunu evimde kişisel olarak yapıyorum. Benim niteliklerimden biri de yardımcı olmak. Başkalarına yardım etmeyi seviyorum ve çok düzenli biriyim.

Milano'ya dair neyi isterdim? 'in oraya geri dönmesini isterdim. San Siro'ya sürekli giderdim. Maçlarını izlemeyi severdim. San Siro'dan ayrıldığımız için çok üzgünüm. Özel bir yer ve bizim için.

KARANTİNA SONRASI...

Karantina sonrasında en basit şeyleri yapacağım... Kuaför ve ya tırnak bakımım umrumda değil, sadece dışarı çıkmak istiyorum!"

"

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