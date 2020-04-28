28 Nisan 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş ilk transferini bitirdi! İşte alacağı ücret

Beşiktaş ilk transferini bitirdi! İşte alacağı ücret
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.04.2020

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını hızlandıran 'ta hareketli günler yaşanıyor. Yunan basını, Basel ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'nın siyah-beyazlı takıma transfer olacağını ve 'de kazanacağı parayı açıkladı.

Liglere verilen arada gelecek sezonların kadrosunu kurmak için çalışan ve listesinde maliyeti düşük pek çok isim bulunan için son iddia komşudan geldi. Yunan basını, bir süredir siyah-beyazlılar ile adı anılan ekibi Basel'in sol kanat oyuncusu 'nın sezon sonu Beşiktaş'a gideceğini öne sürdü. Fotomaç'ın haberine göre, oyuncu ile 'un da ilgilendiği ancak Kevin Bua'nın Yunan ekibinin şike yüzünden küme düşürülme ihtimalini göz önüne alarak 'yi seçeceği iddia edildi.

Yerel Basler Zeitung gazetesi iddiayı bir adım öne taşıyarak, "Olympiakos, daha yüksek ücret teklif etti ama Bua, Beşiktaş alternatifi nedeniyle öneriyi reddetti" ifadelerini kullandı. 26 yaşındaki sol kanadın siyah-beyazlılardan alacağı paranın bilgisi de verildi. "Bua, Beşiktaş'tan yılda 600 bin euro alacak ama Türk ekibi kendisine bonuslar ve imza parasıyla birlikte yılda 1 milyon euro almasını sağlama sözü verdi" denildi. Basel ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Bua, Beşiktaş'a ilk olarak menajerler tarafından önerilmişti.

213 MAÇTA 48 GOL 51 ASİST

Piyasa değeri 2 milyon civarında olan Bua, toplam 213 maça çıkıp 48 gol, 51 asist üretti. Daha önce ülkesinin takımlarından Zürich ve Servette'da forma giydi.

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