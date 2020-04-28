Beşiktaş ilk transferini bitirdi! İşte alacağı ücret
Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor. Yunan basını, Basel ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kevin Bua'nın siyah-beyazlı takıma transfer olacağını ve Türkiye'de kazanacağı parayı açıkladı.
Liglere verilen arada gelecek sezonların kadrosunu kurmak için çalışan ve listesinde maliyeti düşük pek çok isim bulunan Beşiktaş için son iddia komşudan geldi. Yunan basını, bir süredir siyah-beyazlılar ile adı anılan İsviçre ekibi Basel'in sol kanat oyuncusu Kevin Bua'nın sezon sonu Beşiktaş'a gideceğini öne sürdü. Fotomaç'ın haberine göre, oyuncu ile Olympiakos'un da ilgilendiği ancak Kevin Bua'nın Yunan ekibinin şike yüzünden küme düşürülme ihtimalini göz önüne alarak Türkiye'yi seçeceği iddia edildi.
Yerel Basler Zeitung gazetesi iddiayı bir adım öne taşıyarak, "Olympiakos, daha yüksek ücret teklif etti ama Bua, Beşiktaş alternatifi nedeniyle öneriyi reddetti" ifadelerini kullandı. 26 yaşındaki sol kanadın siyah-beyazlılardan alacağı paranın bilgisi de verildi. "Bua, Beşiktaş'tan yılda 600 bin euro alacak ama Türk ekibi kendisine bonuslar ve imza parasıyla birlikte yılda 1 milyon euro almasını sağlama sözü verdi" denildi. Basel ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Bua, Beşiktaş'a ilk olarak menajerler tarafından önerilmişti.
213 MAÇTA 48 GOL 51 ASİST
Piyasa değeri 2 milyon civarında olan Bua, toplam 213 maça çıkıp 48 gol, 51 asist üretti. Daha önce ülkesinin takımlarından Zürich ve Servette'da forma giydi.
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