21 Nisan 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Feyenoord’un Lens ısrarı

Feyenoord’un Lens ısrarı
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.04.2020

Beşiktaş, uzun zamandır kurtulmaya çalıştığı konusunda mutlu sona çok yaklaştı. Aldığı yüksek ücret nedeniyle gitmeye yanaşmayan Hollandalı oyuncu, 'un hocası Dick Advocaat'ın teklifini kabul etti.

Beşiktaş, uzun zamandır kurtulmaya çalıştığı konusunda mutlu sona çok yaklaştı. Aldığı yüksek ücret nedeniyle gitmeye yanaşmayan Hollandalı oyuncu, 'un hocası Dick Advocaat'ın teklifini kabul etti. Todo-Fichajes'in haberine göre tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş'tan Lens'in takıma kazandırılmasını istedi. Haberde ekibinin Beşiktaş ile temasa geçtiği ve anlaşmanın yakın olduğu vurgulandı.

Beşiktaş'tan dev takas! Caner Erkin'in yerine... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Süper Lig devinden Gaitan operasyonu Süper Lig devinden Gaitan operasyonu
Sergen Yalçın'dan Talisca açıklaması Sergen Yalçın'dan Talisca açıklaması
Beşiktaş'tan defansa Yunan takviyesi Beşiktaş'tan defansa Yunan takviyesi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör