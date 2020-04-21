Feyenoord’un Lens ısrarı

Beşiktaş, uzun zamandır kurtulmaya çalıştığı Lens konusunda mutlu sona çok yaklaştı. Aldığı yüksek ücret nedeniyle gitmeye yanaşmayan Hollandalı oyuncu, Feyenoord'un hocası Dick Advocaat'ın teklifini kabul etti.

Beşiktaş, uzun zamandır kurtulmaya çalıştığı Lens konusunda mutlu sona çok yaklaştı. Aldığı yüksek ücret nedeniyle gitmeye yanaşmayan Hollandalı oyuncu, Feyenoord'un hocası Dick Advocaat'ın teklifini kabul etti. Todo-Fichajes'in haberine göre tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş'tan Lens'in takıma kazandırılmasını istedi. Haberde Hollanda ekibinin Beşiktaş ile temasa geçtiği ve anlaşmanın yakın olduğu vurgulandı.

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