28 Nisan 2020, Salı

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Beşiktaş'tan dev transfer operasyonu! İşte hedefteki isimler

Yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden start veren ve zirveye oynayacak bir kadro kurmak için düğmeye basan Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlılar, gündemdeki 3 yıldızın en az 2'sini kadrosuna katmak için girişimlerine başladı.

Giriş Tarihi: 28.04.2020 10:54 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 11:01
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Beşiktaş'tan dev transfer operasyonu! İşte hedefteki isimler

Sezona Abdullah Avcı ile başlayan ancak kötü gidişat nedeniyle tecrübeli teknik adam ile yollarını ayıran Beşiktaş, efsane futbolcusu Sergen Yalçın'ı takımın başına getirmişti.

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Beşiktaş'tan dev transfer operasyonu! İşte hedefteki isimler

47 yaşındaki teknik adamla yükselen bir ivme yakalayan siyah-beyazlılar, yine de bitime 8 maç kala zirvenin 9 puan gerisinde yer alarak şampiyonluk umutlarını büyük ölçüde kaybetti.

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Beşiktaş'tan dev transfer operasyonu! İşte hedefteki isimler

Yalçın'ın "Bu sezon şampiyon olmamız zor. Ne kadar üstte bitirebilirsek o kadar iyi." açıklamasının ardından Avrupa kupalarına katılma amacıyla ligi bitirebileceği en üst sırada bitirmeyi hedefleyen Kara Kartal'da corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmaları hızlandı.

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Beşiktaş'tan dev transfer operasyonu! İşte hedefteki isimler

Yaşanan maddi sorunlar nedeniyle kiralık ve sözleşmesi biten oyunculara yönelecek olan siyah-beyazlı yönetim, Sergen Yalçın'ın listesindeki 3 ismin en az 2'sinin transferi için düğmeye bastı.

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Beşiktaş'tan dev transfer operasyonu! İşte hedefteki isimler

EN AZ 2'Sİ ALINACAK
Takvim'in haberine göre; Sezon sonu Diaby ve Lens ile yolları ayırmayı planlayan Beşiktaş'ın Cabot, Eljero Elia ve Gyasi gibi etkili kanat oyuncularından en az ikisini transfer etmeyi planladığı ortaya çıktı.

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