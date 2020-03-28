Defansın sağına Nathaniel Clyne

İngiliz Liverpool Echo gazetesi, Beşiktaş'ın gündeminde olduğu iddia edilen İngiliz futbolcu Nathaniel Clyne'ın Premier Lig'in dışına çıkmaya hazır olduğunu yazdı.

Clyne'ın şu an için herhangi bir görüşme yapmadığı ama Türkiye Ligi'ne giderek sürpriz yapabileceği belirtildi. Ayrıca Beşiktaş'ta forma giyen Loris Karius'un fikrinin de, oyuncunun kararında önemli rol olacağı belirtildi.

DİĞER