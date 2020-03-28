28 Mart 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Defansın sağına Nathaniel Clyne

Defansın sağına Nathaniel Clyne
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.03.2020

İngiliz  Echo gazetesi, 'ın gündeminde olduğu iddia edilen İngiliz futbolcu Nathaniel Clyne'ın 'in dışına çıkmaya hazır olduğunu yazdı.

Clyne'ın şu an için herhangi bir görüşme yapmadığı ama Türkiye Ligi'ne giderek sürpriz yapabileceği belirtildi. Ayrıca 'ta forma giyen 'un fikrinin de, oyuncunun kararında önemli rol olacağı belirtildi.

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